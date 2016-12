„Copilul meu are dinţii strâmbi, aşa îi cresc!”

Medicul de gardă

„Copilul meu are dinții strâmbi, așa îi cresc!”

„Băiețelul meu are patru ani și sunt îngrijorată din cauză că aproape toți dinții lui cresc strâmbi. Pot afla părerea unui stomatolog despre această situație? Vă mulțumesc din suflet!” (Ioana Lica).xxxÎnainte de a intra în detalii pe marginea acestui subiect, medicul stomatolog Cecilia Stănică le recomandă părinților să se informeze asupra particularităților de creștere și dezvoltare a dinților, încă de la vârsta cea mai fragedă a copiilor, iar la orice anomalie dentară sau maxilară, orice dereglare a funcției organului masticator sau a sistemului respirator, să ceară părerea specialistului. În afară de aceasta, chiar și în absența problemelor vizibile, cel puțin de două ori pe an să se adreseze stomatologului, în scop preventiv.Revenind la problema avansată de cititoarea noastră, medicul stomatolog precizează că dinții devin strâmbi dacă maxilarele cresc incorect. Cele mai frecvente cauze sunt lucrurile simple, precum suptul degetului sau obiceiul de a sta cu gura deschisă. Creșterea vicioasă a maxilarelor poate fi, însă, evitată când dezvoltarea acestora este condusă corect de la vârste mici. Oamenii de știință știu de mult acest lucru, dar cel mai des, ortodonții sunt învățați că este prea dificil să modifice creșterea maxilarelor și, astfel, preferă varianta cea mai la îndemână, a aparaturii fixe, cunoscută în limbaj comun „șina de tren“, de obicei, însoțită de extracții și, uneori, de chirurgie ortognatică. Această modalitate de tratament tradițional este folosită de aproape o sută de ani și ortodonții sunt perfect conștienți că poate dăuna dinților și aspectului facial, iar mai târziu, înghesuirea dinților are tendința să recidiveze. În ciuda acestui fapt, aparatele fixe și extracțiile sunt încă utilizate frecvent în toată lumea, poate și din cauza educației.