Copiii, ca o afacere!

Iulie 2012. În inima Constanței, pe o căldură infernală, un copil până în doi ani era expus, în soare, pe un geamantan, cu scopul de a atrage mila trecătorilor. Alături, la umbră, părinții serveau masa, susținând că sunt turiști veniți la mare și au făcut doar o mică escală, pentru a-și potoli foamea.Nu spunem o noutate, Constanța este sufocată de cerșetori, iar centrul orașului reprezintă un etern vad, indiferent de anotimp. Este o imagine care ne urmărește ca un coșmar, coșmar care se adâncește când sunt scoși la înaintare copii cu vârste extrem de mici. Sentimentul pe care-l trăiești, ca om, când vezi că un copil de nici doi ani este trântit de părinți pe un geamantan, cu fața în sus, în plin soare, este imposibil de comensurat în cuvinte. Și mai trist este că, expus ca un trofeu zile de-a rândul, din cauza caniculei, fața copilului era extrem de iritată, plină de bubițe roșii, transpirația curgea șuvoaie, iar muștele, atrase de resturile de la masa părinților… poposeau și ele pe fața copilului, care, toropit de soare, zăcea într-o stare de permanentă somnolență. „Bietul copilaș, special îl pun la soare, ca să fie mai tot timpul adormit. N-au pic de inimă acești părinți, nu le pasă, mănâncă, beau, imploră mila trecătorilor arătând spre copilul care se coace în soare. Din păcate, se bucură de milostenia oamenilor, iar asta îi încurajează. Sunt aici de mult timp, iar poliția nu face nimic!”-ne-a spus Ileana Tudor. Femeia ne-a mai spus că adevăratul vad este în fața restaurantelor, dar și pe șoseaua Mangaliei, unde „trupa de cerșetori” este bine organizată și repartizată, astfel încât câștigurile să nu fie greu de obținut. Pe de altă parte, Corina Vlase este încrezătoare că urmare acestor rânduri, instituțiile abilitate se vor implica măcar pentru a curma suferința unor copii lipsiți de apărare, condamnați de niște părinți inconștienți „să se coacă în soare sau să se congeleze când e frig afară; sunt intrigată că poliția nu se implică, de-aia sunt încurajați cerșetorii. Asta e țara…”.Slabă implicare a autoritățilorAna Micu ne-a mărturisit că i se înmoaie inima în fața cerșetorilor cu probleme serioase de handicap: „Recent, pe șoseaua Mangaliei, am văzut un tânăr cu un handicap impresionant cerșind, n-am rezistat, i-am dat un leu, dar am primit observații acide că nu e bine să-l încurajez în cerșit”. Femeia își asumă critica, însă consideră că atâta vreme cât oamenii cu reale probleme sociale și de sănătate nu vor fi duși într-un centru, coșmarul cerșetoriei va continua să bântuie.Pe de altă parte, poliția susține că acționează potrivit pârghiilor legale, însă cerșetorii nu par intimidați, din contră, continuă să facă exact ce știu mai bine, desigur, încurajați de milostenia oamenilor.Viziuni europene asupra cerșetorieiNu doar Constanța și România, ci și întreaga Europă se plânge că este sufocată de cerșetorii români. Spania, de exemplu, a anunțat că va oferi locuri în grădinițe pentru copiii de etnie romă, pentru ca mamele lor să nu îi mai folosească la cerșit, iar școlarizarea acestora va merge în tandem cu o campanie prin care spaniolilor li se cere să nu mai dea bani cerșetorilor. În Franța, cerșetorii români sunt subiectul unor hotărâri judecătorești, iar Norvegia vrea să îi expulzeze. Mai mult, parlamentarii finlandezi încearcă să interzică cerșetoria, motivând că numărul romilor din România și Bulgaria care cerșesc este tot mai mare, iar aceștia devin și tot mai agresivi.Având în vedere că cerșetoria are un impact negativ asupra vieții și siguranței celor implicați în fenomen, cititorii noștri consideră că autoritățile trebuie să acționeze ferm, astfel încât copii atât de mici să nu mai fie lăsați la cheremul unor părinți inconștienți.