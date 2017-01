Copacii de pe marginea şoselelor - „călăii“ cu mii de suflete pe... conştiinţă

Copacii de pe marginea șoselelor - „călăii“ cu mii de suflete pe... conștiință

Prea mulți oameni, șoferi sau pasageri, mor pe șoselele din România. Statisticile arată că numai în acest an, peste 2.500 de persoane au fost victimele unor cumplite accidente de circulație, alte 8.000 fiind grav rănite. Chiar dacă nu s-a făcut vreun studiu real care să demonstreze că una dintre cauzele nenumăratelor accidente rutiere sunt copacii de pe marginea șoselelor, care nu te lasă să ieși în decor și te trimit rapid pe lumea cealaltă, multe voci sunt de părere că pomii pot fi plantați oriunde, numai în astfel de locuri nu. Impresionați de cele două tragedii petrecute în județul Constanța la sfârșitul săptămânii trecute, în care trei persoane și-au pierdut viața în urma impactului violent al mașinilor în care se aflau cu copaci aflați pe marginea drumului, cititorii noștri readuc în atenția autorităților problema arborilor care străjuiesc șoselele. O lege pentru tăierea pomilor Damian Ion (56 ani), de exemplu, a călătorit în foarte multe țări comunitare și știe foarte bine că acolo este interzisă plantarea pomilor pe marginea drumurilor, din simplul motiv că afectează vizibilitatea. Mai știe că o normă europeană impune reguli extrem de dure privind distanța care trebuie să existe între casele sau gardurile construite pe marginea șoselelor. Cititorul nostru este conștient că nu neapărat copacii sunt de vină pentru producerea unor accidente rutiere grave, ci cauzele care-i fac pe șoferi să ajungă la ei, cum ar fi căl-catul adânc pe accelerație, neres-pectarea regulilor de circulație, lipsa de îndemânare sau a experienței în șofat, teribilismul, mașinile puternice date pe mâna unor începători, neatenția la volan, vorbitul la telefonul mobil, oboseala, lipsa de sânge rece etc.: „Nu cred că de vină sunt neapărat copacii! Viteza e principalul vinovat, pentru că dacă gonești ca un nebun nu mai poți să eviți nimic. Însă oricât de corect ai fi, ca șofer, poți să fii orbit noaptea de farurile mașinilor din contrasens și te poți face praf într-un copac. Eu zic, totuși, că ar trebui analizată mai atent situația, că și copacii ăia puși aiurea la un metru de marginea drumului fac foarte mult rău. Acum câțiva ani s-a propus o lege de tăiere a copacilor pentru a evita accidentele, dar nu știu de ce s-a renunțat la ea. Chiar și o viață dacă ar fi salvată și tot se merită să dispară din peisaj pomii ăștia!”. Vitezomanii să fie drastic sancționați! Pe de altă parte, Carmen Dian (34 ani) apreciază că adevărații vinovați ai groaznicelor tragedii care însângerează șoselele țării sunt vitezomanii care se urcă băuți la volan sau puștanii, care deși au carnetul în buzunar de foarte puțin timp, nu ezită „să se dea șmecheri, apăsând pe accelerație și depășindu-te fluierând. Copacii sunt buni să protejeze asfaltul, să mai purifice atmosfera, deși admit că dacă ei nu ar exista, numărul accidentelor mortale ar fi mai mic. Dar șoferii noștri au multă imaginație și pun pariu că și fără copaci tot vor găsi în ce să intre ca să omoare oameni sau să se ducă ei înșiși pe lumea cealaltă într-o secundă! Părerea mea este că dacă se depășește viteza legală, vitezomanii ar trebui să rămână fără carnet cel puțin trei ani de zile!”. Obsesii eterne „Dacă ziarul dumneavoastră și televiziunile ar dezvălui cel puțin câte o poveste pe zi a victimelor acci-dentelor de circulație și a obsesiilor șoferilor implicați în accidente rutiere, probabil că se va circula mai civilizat pe șoselele naționale, dar și în orașe, unde demența și inconștiența din capul vitezomanilor și neatenților curmă atâtea vieți omenești, printre care se află și una din sportivele de 14 ani luate în plin chiar pe trecerea de pietoni, unde n-a fost vorba de niciun copac” - este de părere Laurențiu Ivan (39 ani), care, în calitate de șofer profesionist, admite că în România infrastructura rutieră este încă deficitară, dar asta nu înseamnă că trebuie să ne omorâm unii pe alții pur și simplu pentru că suntem grăbiți. Întrucât își asigură existența din șofat, L. I. cunoaște o legendă care spune că un șofer bun conduce atât de lin, încât dacă are un pahar plin cu apă pe bord nu varsă nicio picătură! Din păcate, aproape că nu există zi în care să nu observe cum din ce în ce mai mulți colegi de trafic smucesc mașinile de parcă ar fi la raliu, bruschează comenzile, se angajează în depășiri de mare risc, cei mai mulți dintre aceștia fiind tineri începători. „Pentru a evita câteva impacturi frontale cu indivizi ca ăștia, singura variantă este volan – dreapta. Când ai asemenea colegi, nu mai contează că tu ai luat permisul cu maximum de puncte, iar ei l-au luat pe pile, că ei au sute de kilometri la bord, iar tu circulai pur și simplu regulamentar pe banda ta!”. Și, totuși, viața are prioritate! Ana Maria Dumitru, L. Leolea și Marian Turcu au ajuns la concluzia că, la noi, un copac este mai important decât viața unui om. Cu toții știu că dacă ieși înspre Vest n-o să vezi un copac pe marginea șoselelor. „Probabil ei își spun că dacă un copil moare în urma impactului cu un copac, prea puțin contează că șoferul a apăsat prea tare pe accelerație. Vor muri probabil oameni în continuare și dacă n-ar fi copaci, însă cred că dacă și măcar câteva vieți se salvează, tot e ceva. Trebuie să se facă orice pentru ca viața să aibă prioritate, iar permisele de conducere să nu se dea așa de ușor!” v v v Din păcate, aproape zilnic aflăm despre accidente în care mor oameni izbindu-se cu mașinile de copaci, uneori vinovați, alteori nu. Considerați că tăierea copacilor ar fi o soluție sau că impactul pomilor asupra mediului este mai important decât salvarea unor vieți omenești?