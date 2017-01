Contează culoarea lentilei ochelarilor de soare? (Luiza şi Corina Aldea; Adriana V., din Constanţa)

Cititorii întreabă

Contează culoarea lentilei ochelarilor de soare? (Luiza și Corina Aldea; Adriana V., din Constanța)

De la dr. Mihaela Mihai am aflat că, într-adevăr, alegerea culorii lentilei ochelarilor de soare pe care-i purtăm ține de gustul fiecăruia, însă trebuie să știm că și culoarea are un rol major în protejarea ochilor, ea fiind aplicată pe suprafața lentilei pentru a absorbi lumina pe măsură ce trece prin lentilă. Astfel: l culoarea gri reduce strălucirea luminii, dar nu distorsionelază culorile l culoarea maro și cea asemănătoare chihlimbarului au și ele rolul de a diminua strălucirea luminii, însă distorsionează culorile mai mult decât culoarea gri l rozul poate fi o alegere bună dacă participați la activități sportive de exterior, deoarece oferă un contrast puternic în cazul obiectelor văzute în lumina albastră sau pe fundal verde l galbenul reduce efectul de ceață creat de la razele soarelui mai bine decât culoarea maro, însă distorsionează foarte mult culorile naturale l verdele reduce și el strălucirea și filtrează lumina albastră, creând un contrast intens între obiecte.