Constănţenii se plâng că respiră un aer tot mai poluat

Constănțenii se plâng că respiră un aer tot mai poluat

Românii și bulgarii respiră cel mai poluat aer din Europa, arată un studiu realizat de Ministerul Mediului de la Sofia, iar experții Agenției Europene pentru Mediu spun că poluarea ucide mai mulți oameni decât accidentele de mașină. Mai mult, situația s-ar putea înrăutăți dacă nu vor fi luate măsuri urgente. Pe de altă parte, Organizația Mondială a Sănătății avertizează că 56 de milioane de oameni mor anual din cauza bolilor cauzate de poluare, cele mai răspândite fiind afecțiunile pulmonare, faringiene, esofagiene și bolile de piele. În Uniunea Europeană se înregistrează circa 300.000 de decese în fiecare an. „Din păcate, comparativ cu alte cauze, poluarea afectează toate categoriile de vârstă, de la nou-născuți la vârstnici. La copii, de exemplu, se observă anemii puternice, creșterea concentrației de amoniac în glandele salivare, întârzieri în creștere și osificare, scăderea capacității vitale sau întârzieri ale dezvoltării neuro-psihice, combinate cu fenomenul de întârziere școlară” – ne-a spus medicul primar Emilian Banu. Mai mult sau mai puțin cunoscători ai concluziilor cercetărilor privind poluarea, oamenii îi simt efectele pe propria piele. Din păcate, în afară de a atrage atenția autorităților despre felul în care se implică în „stimularea poluării”, mai mult nu au ce face. Criză de umbră în Parcul Casei de Cultură „În Parcul de la Casa de Cultură - cât a mai rămas din el - există un singur pom adevărat care face umbră și mai taie din poluare. În rest, te bate soarele-n cap, căci umbreluțele respective nu fac față caniculei, iar coniferele puse acolo sunt doar de ornament. Eu propun să se planteze niște pomi adevărați, care să facă umbră adevărată și să mai curețe și aerul îmbâcsit. De asemenea, cred că oamenii trebuie să aibă acces în tot parcul, el să fie regândit și să se pună cât mai mulți pomi. Este mare nevoie ca o suprafață cât mai mare din acest parc să fie destinată accesului practic al constănțenilor” – Larisa Andrei (51 ani) și D. Fărcaș (36 ani), din Constanța. Stau pe pietroaie „ca ultimii borfași” Nu-i face plăcere să reclame la ziar, dar „operele” edililor din ultimii ani l-au umplut de revoltă. Se tot întreabă dacă mai există legi pe care Consiliul local municipal este dispus să le respecte? Dar de adoptarea unor hotărâri care aduc prejudicii orașului și, implicit, locuitorilor săi, nu se face nimeni răspunzător? „Am un stimulator cardiac și trebuie să stau cât mai multe ore la aer curat. Locuiesc pe strada Tulcei și m-am gândit să-i chem pe cei ca mine la solidaritate. Ecologiștii ce fac? Pentru ce plătim taxe de mediu dacă am rămas fără pic de spațiu verde în jurul blocului? Suntem câțiva pensionari care nu ne putem deplasa din cauza sănătății și am ajuns să stăm pe pietroaie, ca ultimii borfași, în fața blocului! Nu am nimic personal cu primarul, dar nu e în regulă că spațiul verde se volatilizează an de an sub ochii noștri și nimeni nu răspunde că orașul e așa de poluat? Ăsta nu e abuz în serviciu contra intereselor persoanelor?” – V. Tudor, pensionar, din Constanța. Noxele emanate la stațiile PECO „a cui… operă sunt?” Aura Vasile (36 ani, din Constanța) are doi copii minori care au mari probleme de sănătate cauzate de poluare. Locuiește în zona Boema, pe b-dul Tomis, iar la foarte mică distanță de ferestrele apartamentului său este o stație PECO. „Când am aflat că o să ni se facă nenorocitul ăsta de cadou în fața blocului am sărit ca arși. Am fost și la dumneavoastră, la ziar, am făcut și o răzmeriță, dar primăria, Mediul și-au văzut de treabă și i-a durut în cot că ne-au distrus locșorul de joacă pentru copii. Dar mai rău este că e un du-te vino de mașini care alimentează aici și care degajă non-stop noxe, pe care le înghițim în primul rând noi, cei care locuim aici. Despre copii, ce să vă spun? Ai mei au mari probleme la esofag din cauza poluării, așa mi-au spus toți doctorii la care am fost. Propun organizațiilor neguvernamentale ecologice să facă o anchetă la stațiile PECO din oraș care sunt la zece metri de ferestrele blocurilor și să ceară desființarea lor. Că tot suntem în criză și avem o mulțime de benzinării în buricul orașului! Să se ia probe de noxe când accelerează mașinile, ca să nu mai vorbim de nenorocirea spațiului verde, de care primarului nu-i pasă defel. De ce nu se construiește în afara orașului, că e pământ destul, dar ne sufocă în oraș? Celor de la primărie le-ar conveni să aibă benzinării sub nas? Poluarea nu este opera celor care distrug spațiul verde?”. Adepți ai acțiunilor concrete, cititorii care și-au expus aceste puncte de vedere speră ca măcar de acum înainte „să nu se tot vorbească discuții despre poluare”, ci să se repare ce se mai poate în materie de… parcuri, spații verzi, păduri etc.