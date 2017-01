Constănţenii reclamă neglijenţa autorităţilor faţă de Parcul Tăbăcărie

Constănțenii reclamă neglijența autorităților față de Parcul Tăbăcărie

Fiecare dintre noi, indiferent de vârstă, păstrează măcar o amintire mai specială despre plimbările în parc alături de persoane dragi. Dar ce ne facem dacă acele spații minunate pentru sufletul nostru sunt distruse sau mutilate? Cum vă simțiți văzând că un loc de plimbare și joacă pentru copii este transformat în parcare sau orice altceva? Sau când cel mai reprezentativ parc al orașului - Tăbăcărie, este tratat preferențial de primărie, „adică, totul pentru Țara piticilor, praf în ochi pentru restul parcului!” (Silvia Nuțu, 34 ani, din Constanța) Copiii - expediați în mijlocul străzii Se presupune că fiecare copil trebuie învățat să se joace numai în locurile permise, să stea departe de mașini etc. Dar ce se întâmplă când parcurile (locuri sigure și plăcute pentru joaca micuților) sunt transformate în benzinării? Laura Tinea (35 ani, din Constanța) crede că singurul răspuns posibil la aceste dileme „este ieșirea în stradă - de fapt în multe zone vedem copii cu cheia de gât care bat mingea pe mijlocul străzii. Chiar dacă Parcul Tăbăcărie este destul de aproape de noi și e cam singurul mai ca lumea din oraș, nu e în regulă cum este privit el de primărie. Dacă Tara piticilor arată foarte bine, parcul – tată e rămas mult în urmă. Noroc cu copacii, că în rest nici o amenajare specială”. „Aleile n-au văzut de ani de zile asfalt!” Iolanda Bucur, 54 ani, din Constanța, își aduce aminte că înainte de Revoluție, Parcul Tăbăcărie era un adevărat paradis: flori dintre cele mai frumoase, lalele în toate paletele de culori, mijloace de agrement pentru copii - de exemplu, trenuleț pentru plimbări, mici rezervații de păsări exotice care făceau deliciul vizitatorilor etc. „Lumea avea frică de miliție, care era peste tot, nici o amenajare nu se strica în parc, nimeni nu arunca gunoaiele la întâmplare, ca acum. Primăria are vina ei, dar nici oamenii nu sunt sfinți. Eu cred că trebuie inițiată o campanie pentru lecții de ecologie. Să se pună pa-nouri în parcul mare, să fie mai mulți jandarmi care să supravegheze și să-i amendeze pe cei care nu sunt civilizați, sparg semințe și lasă în urmă tot felul de mizerii, urlă sau înjură. În parc te duci să te relaxezi, nu să te enervezi mai tare. Nu zic să vorbim în șoaptă, dar nici să ne dezbrăcăm de caracter nu e normal. Așa cum este posibil să se păzească Țara piticilor, tot așa ar trebui păzit și restul” – ne-a mai spus, indignată, cititoarea noastră, care a ținut să precizeze că oful ei cel mai mare este că aleile din acest parc, cu excepția zonei destinate copiilor, n-au mai văzut asfalt de ani de zile: „Vara, prefer să vin aici cu nepoțica mea, pentru că la Pitici nu e așa de multă umbră. Plus că ăia mici fac multă gălăgie și sperie copilul. Îl invit pe domnul primar să încerce să plimbe cu căruciorul un bebe în Tăbăcărie, poate că așa o să vadă că aleile arată ca după cutremur. Măcar atâta să facă pentru noi, dacă în afara băncilor și a pomilor, altă amenajare nu există în cel mai mare parc al orașului”. Felicia Vîlcu, din Constanța, a crescut în apropierea Parcului Tăbăcărie, parc pe care și copilul său îl bate în lung și-n lat aproape zi de zi. Ea apreciază că, în lipsa unui concurent real,Tăbăcărie rămâne cel mai potrivit loc de relaxare din Constanța. „Nu vă spun cât de frumos este vara, dar ar fi și mai frumos dacă ar fi amenajat la standarde mai bune: cu o floare în locurile însorite, cu alei asfaltate în care să nu-ți rupi gâtul sau căruciorul copilului, cu monumente ca în alte municipii și, mai ales, cu jandarmi care să-i amendeze pe cei care urlă, scrijelesc băncile și lasă în urmă atâta mizerie”. v v v Ca plătitori de taxe și impozite pentru acest oraș, atâta vreme cât orașul este deficitar la capitolul „aer curat și verdeață”, cititorii noștri consideră că ar fi cazul să se schimbe ceva și în peisajul Parcului Tăbăcărie, apreciind că numai ceea ce s-a făcut în Țara Piticilor nu este suficient. În același timp, recomandă primăriei să nu mai înstrăineze unor terți nici măcar un centimetru pătrat din suprafața niciunui parc sau scuar din oraș.