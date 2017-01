„Constănţenii merită servicii publice de calitate…. germană”

„Constănțenii merită servicii publice de calitate…. germană”

Economia germană este una dintre cele mai solide și mai puternice din lume. Gigi Ovezea, un fost constănțean care, în prezent, muncește în Germania, tot auzea că aceasta ar fi o țară rece, că nemții n-ar fi așa de prietenoși, că este greu să-ți găsești de lucru în această țară etc., motiv pentru care n-a prea fost un fan al acestei țări. Însă, abia după ce fiul său a reușit să pună pe picioare o afacere pe teritoriul german, a înțeles de ce economia de aici este atât de performantă: „Cine-mi spune mie că în România se muncește înseamnă că nu știe cum se muncește în Germania și cât respect pentru muncă există în această țară. Orice s-ar întâmpla și pe oriunde aș trăi și aș munci, însă, în pieptul meu o să bată mereu o inimă de român. Acesta este și motivul pentru care ridic acum glasul împotriva unor vechi metehne românești, care se pare că nu și-au găsit rezolvarea nici după ce România a aderat la Uniunea Europeană”. Repere germane G. Ovezea muncește la firma de construcții pe care o patronează fiul său în Germania. Ne-a arătat bătăturile adânci din palmă, dar a făcut-o cu mândria de a ne dovedi că, dacă ești harnic, în Germania poți să trăiești foarte bine, indiferent de munca pe care o prestezi. Cuvinte la superlativ are și despre calitatea serviciilor publice germane, care, „o spun cu durere în suflet, nu suportă, nici pe departe, comparație cu serviciile românești. Se gândește cineva că și constănțenii merită servicii publice de calitate germană?” „Fecioru-meu a înființat firma într-o zi și l-a costat 28 de euro” Dacă, în România, înființarea unei societăți comerciale presupune un munte de hârtie în Germania, acest lucru este posibil chiar într-o singură zi: „Fiul meu a deschis o firmă de construcții în Germania, iar pentru asta nu i-au trebuit mai mult de câteva ore. Practic, într-o singură zi a căpătat actele firmei, iar toată treaba asta l-a costat 28 de euro. Nu mi-a venit să cred că este posibil așa ceva! Nemții au respect pentru muncă pentru că sunt respectați, în primul rând, ca oameni. Nici o instituție publică nu-și permite să se joace cu nervii lor, așa cum se întâmplă, încă, în România. Abia aștept ca și ai noștri să copieze modelul german, dacă tot suntem cetățeni europeni, iar chestiuni de genul ăsta să se rezolve tot așa, cât ai bate din palme!”. Taxele, achitate la un singur ghișeu Vine des în România și nu înțelege de ce oamenii se complac să suporte servicii publice atât de greoaie. Și-a pus această întrebare după ce, numai pentru lămurirea unei situații privind un impozit ce-l datora primăriei constănțene, numai pentru o informație a stat de trei ori la coadă, după care susține a fost plimbat pe la toate cele patru ghișee ale Serviciului de impozite și taxe de pe strada Atelierelor, din Constanța, „și, n-o să mă credeți, dar tot n-am reușit să-mi rezolv problema într-o zi. Stau și mă întreb de ce, în Germania, probleme de acest fel se rezolvă la un singur ghișeu, iar în România ești plimbat de colo colo, fără nici o jenă?”. Despre sistemul medical, numai de „bine”! „Soția mea are o veche problemă de sănătate, dar ar fi trebuit să rămână în țară până în vară, când copilul nostru va termina școala. Acest lucru nu a fost posibil din cauza agravării bolii. Când am dus-o în Germania, doctorii de acolo mi-au spus că a luat 12 ani cortizon degeaba. Știu foarte multe lucruri neplăcute despre sistemul sanitar românesc și mă doare sufletul să spun asta”. Cu alte episoade din lista surprizelor neplăcute de care a avut parte G. Ovezea, în scurta sa ședere în România, vom reveni într-un alt număr al ziarului nostru.