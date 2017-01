Constănţenii dau vot de blam autorităţilor locale

Pentru slaba implicare în deszăpezirea orașului

Constănțenii dau vot de blam autorităților locale

În Constanța, traficul rutier este încă un coșmar pe arterele principale de circulație, în timp ce majoritatea străzilor secundare sunt impracticabile din cauza zăpezii abundente căzute în ultimele zile. Chiar dacă acceptă că viscolul „s-a întrecut pe sine” , constănțenii arată cu degetul spre edili, dintr-un singur motiv: acțiunea de deszăpezire a fost tratată într-un dispreț total față de contribuabilii la bugetul municipiului! r „Este adevărat că a nins foarte mult, dar ce mi-au văzut ochii de când s-a pus viscolul peste Constanța n-o să uit prea ușor. Ca și când noi, șoferii de la RATC, ar trebui să răspundem de starea drumurilor! În prima zi de viscol, de exemplu, s-a circulat ca vai de lume și asta din cauză că au început să curețe cât de cât după ora 7 dimineața, deși toată noaptea ninsese. Și ce dacă era viscol? Doar nu trimiteau la curățat Dacii, ce Dumnezeu! Așa ceva nu se întâmpla pe vremea lui Ceaușescu, nici vorbă! Nu că aș regreta comunismul, dar ideea cu interzicerea circulației în anumite perioade o cred și astăzi genială. S-au evitat atâtea accidente, s-au salvat atâtea vieți, părerea mea! Și mai este o problemă: călătorii și-au vărsat tot năduful pe noi și ne-au împroșcat cu vorbe grele. Și toate astea din cauză că autoritățile nu și-au făcut treaba bine. Nici măcar pe bulevardele principale! Păi, pe b-dul Lăușneanu, și acum sunt dâmburi de gheață! Vă dați seama ce riscant este pentru noi șoferii, care circulăm cu mașinile supraaglomerate în orele de vârf? Dacă, Doamne ferește, voi face vreun accident, o să dau primăria în judecată. Și când spun asta, nu o fac așa, să mă dau mare! Cred că ar fi bine să facă același lucru și cei care folosesc transportul în comun și au întârziat zilele astea la serviciu”. (L. D., șofer RATC) r „Pentru că nu s-a putut circula pe trotuare, oamenii au mers pe carosabil. Chiar dacă își dădeau seama de riscuri, nu aveau altă soluție. Chiar eu era să lovesc câțiva pietoni, pentru că pe trotuare erau mormane de zăpadă. Și mai e o treabă: foarte mulți șoferi începători au circulat în aceste zile, producând o grămadă de tamponări și făcând tuturor participanților la trafic o groază de necazuri, de parcă n-am avea și așa destule”. (Alexandru, șofer RATC) r „De ce în țările civilizate nu se întâmplă așa ceva? Ce capete au primarii de acolo? Eu cred că nu sunt mai deștepți decât ai noștri, dar știu ce înseamnă respectul pentru plătitorii de impozite și pentru cei care le-au dat votul!”. (Mircea Nurcă, din Constanța) r „Parcă a venit sfârșitul lumii peste noi! Dacă mâine ar fi alegeri, ce ne-ar mai promite actualul primar? Că o să se dea și peste cap, ca să ne fie bine? Sigur ar face-o, dar nu mai știu cine o să-l creadă!”. (Luminița Alexe, din Constanța) r „Șoferii au încercat să nu mai fie așa de nervoși, dar nu prea le-a ieșit. De fapt, eram la concurență, șoferi, pietoni și călători. Pe toți ne-au lăsat nervii în aceste zile. Ne-am jignit reciproc, în loc să luăm atitudine vehementă împotriva celor care n-au fost în stare să ne asigure condiții decente de circulație!”. (Sorina, din Constanța) r „Noi ajungem cu mare greutate la muncă sau acasă, iar alții stau și se uită la televizor sau citesc prin ziare cum ne plângem. De ce nu au curățat ca lumea? Am fost și eu iarna prin Europa, dar n-am văzut așa ceva! Plătim sute de impozite, cele mai multe din țară, cred, și ne întrebăm la ce se folosesc banii noștri? În zona CET, Bila, Abator, Poarta 6, circulația a fost cea mai catastrofală, iar autoritățile știau treaba asta, dar ei încă mai cred că la români ține orice explicație!”. (Aida, din Ovidiu) r „Polaris a anunțat că din 6 ianuarie se va intra în normal cu ridicarea gunoaielor, dar nu este deloc așa! Ar trebui să ne acorde un discount pe luna asta!”. (Flo-rica Munteanu, din Constanța) r „Toată lumea dă vina pe condițiile meteo, dar dacă ce a fost la Constanța s-a numit deszăpezire, eu nu mai am nici un comentariu de făcut”. (Victor Tănase, din Năvodari)