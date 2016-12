Constanţa - slalom printre gropi şi rahaţi de câine

VOX POPULI

Constanța - slalom printre gropi și rahați de câine

La noi în oraș e riscant să mergi pe trotuare relaxat, cu privirea înainte. Trebuie să ții ochii în pământ, să fii mereu vigilent ca să nu dea „norocul” peste tine. Mai trist este că aceleași riscuri pândesc și în curțile blocurilor de locuințe. Oamenii cred că numai o „campanie anti-nesimțire“ ar putea schimba situația. Primul lucru care îți trece prin cap după ce calci într-un rahat de câine este o înjurătură la adresa proprie-tarilor de animale. Problema e că nu toți o merită, căci printre ei sunt și oameni civilizați, care își plimbă câinii având asupra lor pungi din plastic, lopățică și mănuși din cauciuc, așa cum prevăd și normele europene. Din păcate, pentru alți stăpâni de ani-male, gesturile normale par ridicole. Cât despre… megaproducțiile haitelor de maidanezi, s-ar părea că vorbim degeaba! „Băiețelul meu a insistat vreo doi ani să ne luăm un cățel. Înainte de a face rost de câine, am stabilit câteva reguli de bază pentru toată familia, cum s-ar zice, ne-am împărțit din start viitoarele sarcini: cine va hrăni animalul, cine o să-l scoată la plimbare și, cel mai important, cine o să strângă răhățeii. După mica noastră ședință, am stabilit să facem toate treburile astea prin rotație sau în funcție de timp, am făcut un program listat pe computer, afișat la vedere, să nu uităm. La început, cel mic (are opt ani), a strâmbat din nas, dar după ce i-am explicat că va fi câinele nostru, nu și al vecinilor sau al pietonilor, a înțeles” – ne-a povestit Teo Mirea (36 ani), care a dorit să precizeze că înainte de a aduce în familie un nou… membru, i-a lăsat celui mic un timp de gândire, perioadă în care băiețelul s-a pregătit sufletește și pentru obligațiile pe care le incumbă plăcerea de a sta în preajma unui animal atât de inteligent cum este câinele. Chiar și când nu avea cățel, femeii nu i s-a părut niciodată înjositor să strângi mizeria pe care câinii o fac în locurile publice: „Blocul nostru are cinci scări și foarte mulți locatari au câini. N-am îndrăznit niciodată să-i cert că nu curăță rahatul din curtea blocului, deși de foarte multe ori am vrut s-o fac. Acum suntem pe picior de egalitate și le-am spus civilizat că așa cum eu strâng după câinele meu, la fel să facă și ei. Nu vă spun ce scârbiți au fost de propunerea mea și ce repede m-au pus la punct! Am ajuns să ne certăm ca chiorii din cauza excrementelor de câine, ca și când ăsta ar fi singurul nostru necaz. Toți spun că adevărata mizerie provine de la maidanezi!”. Slalom printre excremente și gropi Toată lumea știe că trotuarele constănțene sunt pline de gropi și excremente de câine, în condițiile în care oamenii plătesc tot felul de impozite ca să poată trăi civilizat, să se poată deplasa relaxat. „Vă rog să scrieți și despre rahații de câine care umplu trotuarele și, ce e mai rău, și parcurile din oraș. Eu știu că există și amenzi pentru proprietarii care nu curăță în urma lor, dar problema maidanezilor, cine o rezolvă? Eu, ca să ajung la un chioșc de ziare din Piața Tomis III, fac zilnic slalom printre răhățeii de câine. Zilele trecute, m-am împiedicat într-o grămăjoară de rahat înghețat și m-am ales cu o fisură la picior. M-am gândit că proprietarii de animale trebuie trași într-un fel la răspundere, dar sunt și mulți maidanezi, și atunci e cam greu să dai vina numai pe ei. Și ar mai fi ceva: am văzut cum un polițist se uita la un bețiv cum urina pe trotuar și nu s-a luat de el. L-am întrebat de ce nu o face, însă mi-a întors spatele! Nu ei sunt obligați să dea amenzi?” - ni s-a plâns Ioana Clemente, 54 ani. Coșuri de gunoi speciale pentru fecalele animalelor, panouri plantate în zonele publice, prin care stăpânii animalelor de companie și firmele de salubritate să fie avertizați asupra obligației de a curăța mizeria după acestea, dar și asupra sancțiunilor de care sunt pasibili dacă nu se con-formează - asta așteaptă oamenii de la autoritățile locale. În egală măsură, își doresc însă ca, chiar începând de mâine, proprietarii de câini să iasă la plimbare în parc sau în alte locuri cu lopățica și punga după ei, iar câinii comunitari, din ce în ce mai hămesiți, să fie adunați de pe străzi.