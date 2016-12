CONSTANŢA SECOLULUI XXI. Vă încântă ce vedeţi? GALERIE FOTO

CONSTANȚA SECOLULUI XXI. Vă încântă ce vedeți? GALERIE FOTO

Din fericire, după ani de șantier, clădirea Gării CFR Constanța a fost modernizată, oferind o imagine la standarde europene. Din păcate, zona Gării și a Autogării Sud au rămas sub asaltul nepăsării autorităților locale, al multor personaje dubioase, iar lista "petelor" acestor locuri o vom continua mai jos.Dintotdeauna, nodurile feroviare, cum este și Gara Constanța, dar și cele rutiere, precum Autogara Sud, sunt percepute atât de localnici, dar și de călători, drept cărți de vizită ale orașului, locuri unde se formează primele impresii. Dacă despre noua clădire a Gării, oamenii au numai cuvinte de laudă, când vine vorba despre ceea ce se întâmplă în preajma frumosului edificiu, părerea este unanimă: "Dezastru".Trist este că nu vorbim de lucruri în premieră, dezastrul din această parte a orașului trenează de ani de zile, aici fiind raiul hoților de buzunare, al traficanților de țigări și bișnițarilor de telefoane, al comercianților ambulanți de toate condițiile, al taximetriștilor cu tarife speciale, al vânzătorilor de flori la prețuri astronomice, al oamenilor fără adăpost care stau veșnic cu mâna întinsă, al euforicilor, al câinilor nimănui, al haosului, al vacarmului etc. etc.Dacă de această "faună", con-stănțenii sunt sceptici că vor scăpa vreodată, ceea ce nu mai pot tolera sunt "craterele" din asfalt, care devin mici insulițe cu apă ca "smoala" când plouă: "Este strigător la cer ca în fața unei clădiri emblematice pentru Constanța cum e Gara, călătorii să fie întâmpinați, de ani de zile, de o groapă atât de mare, care se umple cu apă când plouă și se mărește permanent.Zilele trecute, după ploaie, unei femei i-au alunecat pantofii și a căzut în ditamai băltoaca. Avea mâinile ocupate cu bagaje, pleca femeia la București, s-a murdărit toată, a început să plângă ca un copil!" – ne-a povestit un taximetrist. Bărbatul nu s-a putut abține să nu-și exprime oful față de obiceiul oamenilor legii de a-i vâna pe taximetriști după ce își lasă clienții în fața gării: "Am luat și trei amenzi într-o zi a câte 300 de lei! Doar pentru că am staționat un pic după ce am lăsat clienții. Până și legea îți dă voie să staționezi cinci minute! Culmea e că am câștigat toate procesele, dar poliția ne amendează în continuare! În loc să se ia de hoții de buzunare care mișună peste tot și de bișnițari, ne amendează pe noi în dușmănie!".Tot sub asaltul gropilor, al băltoacelor este și strada care duce spre Autogara Sud, punctul de plecare al microbuzelor și autocarelor care fac legătura cu localități din sudul județului. Aici, haosul este la el acasă: permanent se aud strigăte, anunțuri insistente, chiar agresive, din partea unor angajați ai firmelor de transport, în încer-carea de a-și face cunoscut clienților programul de plecare. La toate acestea se adaugă șirul precu-pețelor așezate de-o parte și de alta a aleii care duce spre Piața Autogării: "Uitați-vă ce este aici, n-ai cum să treci! Mi-au furat portofelul de trei ori în acest labirint, am avut un șoc când am ajuns în piață! Prea mulți hoți de buzunare și bișnițari în toată nebunia asta! Am mai văzut polițiști pe aici, dar nimic nu se schimbă!" - ne-a spus o trecătoare. Pe de altă parte, locuitorii din zonă sunt disperați că accesul le este îngreunat din cauza mașinilor parcate oriunde se găsește cât de cât un loc potrivit.Un alt of al călătorilor și trecătorilor, dar și al familiilor care locuiesc în zonă este faptul că gardul Autogării este impregnat cu miros înțepător de urină: "Cine poate să le interzică nesimțiților să folosească gardul ca WC public sau să urineze după mașini? Nu mai suportăm infecția asta! Am sesizat și Garda de Mediu, nimic! Lumea trece în goană pe aici, din cauza mirosului, îl simți de la o poștă! Rușine!".Locuitorii străzii Labirint mai au un necaz - blocarea garajelor: "Sunt firme care nu vor să plătească parcarea în incinta autogării și lasă mașinile pe strada noastră. Tot aici fac mici reparații sau curățenie în mașini. Am avut urgențe, dar n-am putut să scoatem mașinile din garaje! Am sunat la Poliția locală, dar s-au plâns că n-au personal! De multe ori am chemat taxiul, să ne rezolvăm urgențele! Oamenii din zonă, pasagerii dar și trecătorii se plâng că nu mai suportă "nebunia, mizeria, gropile, bișnițăreala, hoția" din aceste locuri și cer autorităților locale să-i scape de acest coșmar.