Conserve pentru iarnă

Prune murate: La fripturi, prunele murate ar merge foarte bine, plus că sunt considerate o delicatesă. Aveți nevoie de 3 kg de prune, o jumătate de litru de oțet, un litru de apă, 250 g zahăr, o linguriță cu scorțișoară, două-trei cuișoare intregi și 10 g de sare. Așezați prunele spălate in borcane, fierbeți oțetul, apa și celelalte ingrediente. Lichidul clocotit se toarnă peste fructe, in borcane care se leagă cu celofan.Peltea de gutui și mere. Ingrediente: la un kilogram de gutui bine spălate și șterse, din care alegi cojile și mijlocul (restul păstrezi pentru dulceață), adaugi un kilogram de mere ionatane, tăiate felii. Mod de preparare: Pui gutuile și merele într-un vas smălțuit, cu apă rece cât să le acopere, până se înmoaie bine. În acest timp nu ai voie să le amesteci. Apoi le strecori printr-o sită în care ai pus în prealabil un strat de tifon curat. La un litru de zeamă obținută adaugi un kilogram de zahăr și fierbi amestecul într-o cratiță smălțuită până capătă aspectul de piftie moale (nu se mai scurge atunci când este luată cu lingura). La sfârșit, torni amestecul fierbinte în borcane dinainte încălzite. După răcire, le acoperi cu celofan sau capace foarte bune, în caz contrar se zaharisesc.Ardei cu usturoi la borcan. Ingrediente: 2 kg ardei capia (sau gogoșari), 2 lămâi, 6 căței de usturoi, 250 ml oțet, 250 ml apă, o linguriță sare, 2 linguri zahăr, 10 boabe de piper, 2 foi de dafin. Mod de preparare: Ardeii sau gogoșarii se coc pe plită, se lasă să se înmoaie într-un vas, apoi se curăță de pieliță și de semințe și se taie în ștraifuri late. Se pun în borcan. Lămâile se spală cu apă caldă, se șterg și se taie rondele. Se pun la fiert împreună cu usturoiul curățat, oțetul, apa, sarea, zahărul, dafinul și boabele de piper. Se dau într-un clocot - două și se toarnă peste ardei. Se închid borcanele etanș și după două zile se mai dă zeama într-un clocot, se lasă să se răcească, apoi se toarnă din nou peste ardei. Se închid din nou borcanele etanș și se păstrează în cămară.Ghiveci pentru iarnă. Ingrediente: 6 kg vinete, 4 kg roșii, 3 kg ceapă, 1 kg măsline negre, 5 kg gogoșari, 1/2 kg usturoi, 1/2 l oțet, 1/2 l ulei, 50 g sare, 50 g zahăr, foi dafin, frunze de țelină. Preparare: Se curăță vinetele, gogoșarii, ceapa, usturoiul, după care vinetele se taie în cubulețe de 2-3 cm, iar gogoșarii, usturoiul și ceapa se taie fideluță și se călesc în ulei (fiecare ingredient separat). Roșiile se dau prin mașina de separat semințe, iar sucul de roșii se amestecș cu oțetul, sarea și zahărul. După ce avem toate ingredientele pregătite, se vor pune în fiecare borcan câte 2 linguri de amestec de suc cu 2 frunze de țelină și o frunză de dafin. Apoi se așează în straturi celelalte ingrediente călite până se va umple borcanul. Se va completa cu restul de suc fiecare borcan. Se închid borcanele și se dau la cuptor (la foc mic) timp de 50 minute. Se vor consuma ca aperitiv.