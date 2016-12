Medicul de gardă

Conjunctivita de vară

„Copilul meu, de cinci ani, mi se plânge că îl mănâncă ochișorii, plus că are și secreții în nas. Am crezut că este răcit, însă medicul mi-a spus că are conjunctivită de vară, să se spele mai des pe mâini. Dar de ce-i curge nasul așa rău?” (Fulvia Fica).v v vVremea frumoasă îi îmbie pe copii la joacă, iar în joaca lor, micuții pun mâna pe tot felul de obiecte pline de microbi, apoi se șterg la ochi, la gură. În aceste condiții, în afară de alte boli specifice anotimpului cald, apare și conjunctivita. Pentru ca lucrurile să nu se complice, dr. Anca Sima, medic primar pediatru în cadrul Clinicii Homeomed precizează că este nevoie, în caz de conjunctivită, de un consult de specialitate. Dar ce este conjunctivita? Nimic altceva decât o inflamație a membranei transparente care căptușește pleoapele și acoperă ochiul până la marginea corneei. De aceea, persoana care suferă de conjunctivită are ochii roșii, senzație de nisip în ochi, mân-cărimi la ochi, secreții la ochi care formează cruste noaptea, vedere tulbure și sensibilitate la lumină (fotofobie).De asemenea, este bine de știut că, fie conjunctivita este rezultatul unei infecții bacteriene (precum gonoreea sau chlamydia), fie al unei infecții virale, fie al unei reacții alergice (în special alergeni ca praful, fardurile, polenul, lentilele de contact). Ca și simptome, conjunctivita vira-lă produce o secreție apoasă, la cea bacteriană, secreția devine vâscoasă, iar în cazul conjunctivitei alergice se produce, în general, o senzație intensă de mâncărime, lăcrimat și inflamare a conjunctivei, dar pot apărea și unele secreții lichide din nas, care i-au creat dileme și cititoarei noastre.