Condimente simple, benefice pentru sănătate

Ştire online publicată Marţi, 11 Septembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Piperul este un condiment care nu trebuie să lipsească din bucătăria fiecăruia dintre noi. Nu numai că dă un gust bun mâncării, dar specialiștii îl consideră foarte indicat pentru menținerea stării de sănătate. Capsaicina, cea care dă piperului gustul iute și senzația de căldură, este un puternic stimulent natural care ajută la îmbunătățirea circulației sângelui, în special în zona extremităților corpului, de multe ori desensibilizate din cauza efectelor diabetului. Este și un bun digestive, deoarece ajută la producerea de acid hidrocloric, necesar pentru digerarea mâncării în stomac.Scorțișoara are diverși compuși cu proprietăți anti-inflamatoare care ajută la ameliorarea durerii și a durerii menstruale. Descoperirile recente au sugerat faptul că scorțișoara îmbunătățește abilitatea celulară de a absorbi glucoza și scade nivelul zahărului din sânge în cazul diabeticilor.Ghimbirul este plin de antioxidanți, motiv pentru care se consideră că are efecte benefice asupra încetinirii procesului de îmbătrânire, provocat de radicalii liberi. Este util deoarece întărește sistemul imunitar, iar componentele sale antimicrobiene ajută în lupta împotriva virusurilor.Gingseng-ul, unul dintre cele mai vechi ierburi, ajută la îmbunătățirea mai multor funcții ale corpului. În funcție de nevoia fiecărui organism, gingsengul scade sau crește presiunea sangvină. Doar trei grame de gingseng înainte de masă ajută la reducerea zahărului din sânge în cazul diabeticilor de tip 2. Gingsengul american stimulează producerea de insulină, de către celulele beta din pancreas, care ajută la normalizarea nivelului zahărului din sânge la diabetici. Gingsengul corean ajută la creșterea sensibilității la insulină, dar și la îmbunătățirea activității sexuale.Turmericul face parte din familia ghimbirului și a fost folosit mult timp în India în tratarea artritei, datorită abilității sale de a trata inflamațiile. Unele studii sugerează că turmericul ar avea chiar proprietăți anticancerigene. Cea mai bună utilizare a turmericului este la mâncărurile pe bază de orez și la ouă.Oregano conține de 42 de ori mai multă putere de antioxidare decât merele și de 12 ori mai multă decât portocalele. Acidul rosmarinic, un compus al oregano, este un puternic luptător împotriva cancerului. Proprietățile anti-inflamatoare ale acestui condiment ajută la tratarea artritei și a durerilor articulare. În plus, oregano este o sursă importantă de calciu, fier, magneziu, potasiu și zinc.Usturoiul este unul dintre plantele ale căror proprietăți au fost cel mai intens studiate. Ajută la reducerea nivelului colesterolului și a trigliceridelor. De asemenea, scade presiunea sangvină și riscul apariției cancerului de stomac și de colon. Usturoiul este un antiseptic eficient și reprezintă o bună modalitate de subțiere a sângelui fără a se înregistra efectele secundare ale sângerării intestinale sau ale durerii de stomac, specifice administrării de aspirină. O altă utilitate a usturoiului este cea de decongestionat.