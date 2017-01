Ghidul creștinului ortodox

Concubinajul este un păcat

Nu mai este un secret pentru nimeni că, mai cu seamă în ultimii ani, concubinajul a devenit din ce în ce mai popular printre tineri (și nu numai). La fel de adevărat este că persoanele mai în vârstă sunt conservatoare și resping o astfel de idee. „Și mama mea face parte din categoria celor care văd în căsătorie singurul mod de legătură dintre un bărbat și o femeie. Eu am destule argumente ca s-o contrazic, lucru pe care-l și fac, deși mi-ar plăcea să am o căsnicie fericită. Nu știu, dar deocamdată, la cei 22 de ani ai mei, prefer să am o relație cu cineva, fără să-mi fac probleme. Mama îmi face viața un iad și mă sperie că fac cel mai mare păcat, că o să se răzbune divinitatea pe mine, deși niciodată nu m-a îndemnat să merg la biserică. De fapt, și ea merge doar de Paști și Crăciun la biserică. Aș vrea, totuși, să aflu dacă, într-adevăr, concubinajul este considerat un păcat așa de mare? În fond, nu m-am încurcat cu un bărbat cu obligații, n-am stricat casa nimănui, căci și prietenul meu este la fel de liber ca și mine. Vă mulțumesc din suflet. Mădălina, din Constanța“. vvv Mai mult ca oricând, unii tineri nu înțeleg adevăratul sens al căsătoriei, motiv pentru care, deseori, preferă s-o ocolească. Sunt plini de energie, trăiesc viața din plin și doresc să evite complicațiile. Totuși, căsătoria rămâne unul dintre cei mai importanți pași din viață, motiv pentru care trebuie cugetat mult înainte de a-l face. Pe de altă parte, Biserica se opune acestui fel de relații, concubinajul fiind considerat un păcat, pentru că Dumnezeu binecuvântează împreunarea oamenilor cu scopul de înmulțire, procreare - Facere I,versetul 28 - Creșteți, înmulțiți-vă și umpleți pământul! Preot paroh Vasile Vasile Parohia Sfânta Cuvioasa Parascheva, din Năvodari