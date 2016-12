Concediul fără plată îl micşorează pe cel de odihnă?

Concediul fără plată îl micșorează pe cel de odihnă?

„Vreau să intru în concediu fără plată cel puțin trei luni, am probleme de sănătate cu soțul. Este adevărat că dacă iei concediu fără plată, automat se micșorează concediul de odihnă? Mi se pare un abuz, concediul de odihnă e dat să te refaci, iar cel fără plată, îl iei de nevoie, nu ca să chiulești!” (Marieta Leonida).v v vSalariatii au dreptul la con-cedii neplătite, fără a fi limitat la 90 de zile, în următoarele situații: a) îngrijirea copilului bolnav în vârstă de peste trei ani, în perioada indicată în certificatul medical; de acest drept beneficiază atât mama salariată, cât și tatăl salariat; b) tratament medical efectuat în străinătate pe durata recomandată de medic, dacă cel în cauză nu are dreptul, potrivit legii, la indemnizație pentru incapacitate temporară de muncă, precum și pentru însoțirea soțului sau, după caz, a soției ori a unei rude apropiate, pe timpul cât aceștia se află în tratament în străinătate (e obligatoriu avizul Ministerului Sănătății. Concedii fără plată pot fi acordate și pentru interese personale, pe durate stabilite prin acordul părților.Dacă perioadele de con-cedii medicale și de concedii fără plată însumate au fost de 12 luni sau mai mari și s-au întins pe doi sau mai mulți ani consecutiv, salariații au drep-tul la un singur concediu de odihnă, la reînceperea acti-vității. Salariații care au lipsit de la serviciu întregul an calendaristic, fiind în concediu medical sau în concedii fără plată, nu au dreptul la concediul de odihnă pentru acel an. În concluzie, concediul fără plată micșorează durata concediului de odihnă, ca și cel medical, de altfel, proporțional cu durata acestora.