Concediul fără plată, ca alternativă pentru creşterea copilului

Concediul fără plată, ca alternativă pentru creșterea copilului

Ştire online publicată Vineri, 06 Aprilie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

„Am ales perioada de concediu creștere copil pe o perioadă de un an, însă au intervenit niște probleme și aș vrea să-mi prelungesc concediul până când copilul o să facă doi ani. Aș dori să aflu ce formalități se fac, dacă angajatorul se poate împotrivi la dorința mea, ce se întâmplă cu contractul meu de muncă, orice alte informații pe această temă mi-ar fi de folos. Vă mulțumesc din suflet pentru sprijin!” (Lucreția Damian).Expertul în probleme de muncă, Manuela Marcu, precizează că începând de la întâi ianuarie 2011, persoanele care în ultimul an anterior datei nașterii copilului au realizat, timp de 12 luni, venituri din salarii, venituri din activități independente, venituri din activități agricole supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, denumite în continuare venituri supuse impozitului, pot beneficia, opțional, de următoarele drepturi: a) concediu pentru creșterea copilului în vârstă de până la un an, respectiv trei ani în cazul copilului cu handicap, precum și de o indemnizație lunară; b) concediu pentru creșterea copilului în vârstă de până la doi ani, precum și de o indemnizație lunară.Limitele indemnizației. Limitele minimă și maximă ale indemnizației se stabilesc prin raportare la indicatorul social de referință, iar indemnizația lunară se stabilește în cuantum de 75% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni. Opțiunea se exprimă în scris de către beneficiar, pe bază de cerere și nu poate fi schimbată pe parcursul acordării drepturilor. Astfel, după împlinirea de către copil a vârstei de un an, cu excepția copilului cu handicap, persoanele care au optat pentru acordarea concediului pentru creșterea copilului și indemnizația lunară până la un an au dreptul la concediu fără plată pentru creșterea copilului până la vârsta de doi ani.Cererea se depune la angajator, pe baza livretului de familie sau a certificatului de naștere al copilului. Dacă salariata care a optat pentru concediu creștere copil până la un an și pe parcursul concediului s-a răzgândit, până la împlinirea vârstei de doi ani de către copil va beneficia de concediu fără plată. Ceea ce înseamnă că la data împlinirii de către copil a vârstei de un an, contractul individual de muncă devine activ și acesta va putea fi suspendat ulterior, la cererea salariatei pentru concediu fără plată.