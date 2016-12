Concediul de risc maternal poate fi respins?

„Eu știu că legea permite concediu dacă ai probleme mari în sarcină. Are dreptul firma să respingă concediul dacă așa consideră?” (Felicia Avram).v v vDoamnă Avram, în primul rând e bine să știți că un astfel de concediu este justificat dacă există o situație de risc la locul de muncă al salariatei gravide, care i-ar putea afecta sarcina sau propria sănătate. Manuela Marcu, specialist în probleme de muncă, spune că în astfel de situații, înainte de a se pune problema concediului de risc maternal, angajatorul are o serie de obligații: să-i modifice condi-țiile de muncă sau orarul de muncă, în funcție de posibilitățile pe care le are la îndemână; dacă nu este posibilă modificarea condițiilor de muncă, angajatorul are obligația de a-i repartiza salariatei un alt loc de muncă, în care să nu se regăsească ris-curile respective. Dacă însă niciuna dintre aceste obligații nu este posibilă, nu-i rămâne decât alternativa de a solicita concediu de risc maternal. Atenție, cere-rea trebuie să fie însoțită de recomandarea primită din partea medicului specialist.Durata concediuluiAceastă formă de concediu poate fi acordată și în mai multe etape, în funcție de starea de sănătate a gravidei și de condițiile oferite de angajator, însă durata concediului de risc maternal poate fi de maximum 120 de zile.Referitor la indemnizație, aceas-ta este suportată din bugetul asigurărilor sociale de stat, având un cuantum de 75 la sută din salariul gravidei.