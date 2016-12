Concediul de odihnă se dă după cum vrea şeful?

Concediul de odihnă se dă după cum vrea șeful?

„N-aș fi vrut să umblu cu reclamații, dar e un caz special. Șeful de secție ne-a atras atenția că ne scurtează concediul de odihnă la 17 zile, pe motiv că e mult de lucru, plus că am avut liber pe întâi mai și de Paște. Este legal așa ceva, mai ales că și condițiile sunt cum sunt?” (Teodora M.)Potrivit expertului în probleme de muncă, orice salariat are dreptul, pe lângă repausul zilnic și săptămânal, la un concediu de odihnă anual plătit, de minim 20 de zile lucrătoare. Mai mult decât atât, angajații care lucrează în condiții grele sau pericu-loase beneficiază și de un concediu de odihnă suplimentar. Așadar, dreptul la concediu de odihnă anual plătit este garantat tuturor salariaților și nu poate fi încălcat sau limitat în niciun fel. Totuși, trebuie avut în vedere că acest drept se acordă proporțional cu activitatea prestată într-un an calendaristic. În plus, cei care muncesc în condiții periculoase sau vătămătoare, nevăzătorii, alte persoane cu handicap și tinerii în vârstă de până la 18 ani beneficiază de un concediu de odihnă supli-mentar, care se stabilește prin contractul colectiv de muncă și nu poate fi mai mic de trei zile lucră-toare.Pe cale de consecință, concediul de odihnă trebuie efectuat în fiecare an, compensarea în bani a zilelor de concediu neefectuate fiind permisă numai în cazul încetării contractului individual de muncă. Dacă angajatul nu și-a efectuat tot concediul pe par-cursul anului respectiv, angajatorul va fi obligat să-i acorde diferența până la sfârșitul anului următor. Cât privește zilele libere plătite și săr-bătorile legale în care nu se lucrează, acestea nu sunt incluse în durata concediului de odihnă.