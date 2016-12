Compensarea concediului de odihnă. Când este posibilă

„La noi, la firmă, nu se acceptă să nu-ți faci tot concediul până la sfârșitul anului, iar compensarea în bani nici nu intră în discuție. Unde muncește sora mea, nu sunt restric-țiile astea, plus că se dă și concediu suplimentar, și bani pentru concediul nefăcut. Lucrurile astea le stabi-lește fiecare conducere? Maria”. Doamnă Maria, ne-a confirmat și specialista în probleme de muncă, Mihaela Crivea, concediul de odihnă trebuie să se efectueze în fiecare an. Însă, pentru situații deosebite, se admit și excepții de la lege. Astfel, efectuarea concediului în anul următor este permisă numai în cazurile expres prevăzute de lege sau în cazurile prevăzute în contractul colectiv de muncă aplicabil. Angajatorul este,însă, obligat să acorde concediu, până la sfârșitul anului următor, tuturor salariaților care într-un an calen-daristic nu au efectuat integral concediul de odihnă la care aveau dreptul.Cu banii, altă problemăReferitor la compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat, aceasta este permisă numai în cazul încetării contrac-tului individual de muncă.Concediu suplimentarDe precizat că numai salariații care muncesc în condiții periculoase, vătămătoare, nevăzătorii, alte persoane cu handicap și tinerii până la 18 ani beneficiază de un concediu de odihnă suplimentar. Acesta trebuie să fie de minimum trei zile lucrătoare.