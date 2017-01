Compensarea concediului de odihnă

„A fost mult de lucru în timpul anului, mulți nu am apucat să ne facem concediul de odihnă, dar șeful ne-a tot promis că o să ne dea banii. Unii au apucat să-i ia, mai puțin trei colegi, care suntem trimiși forțat în concediu acum. E corect?” - întreabă un cititor.v v vDupă cum ne-a explicat Manuela Marcu, specialist în probleme de muncă, în contextual legislației actuale, compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat este permisă numai în cazul încetării contractului individual de muncă: „În cazul relatat de cititorul dumnea-voastră, ori e vorba de simple zvonuri, ori de o încălcare a legislației, alte alternative nu văd posibile”.Pe de altă parte, într-adevăr, concediul de odihnă se efectuează în fiecare an, însă, prin excepție, efectuarea concediului în anul următor este permisă numai în cazurile expres prevă-zute de lege sau în cazurile prevăzute în contractul colectiv de muncă apli-cabil. Indiferent de situație, angajatorul este obligat să acorde concediu, până la sfârșitul anului următor, tuturor salariaților care într-un an calendaristic nu au efectuat integral concediul de odihnă la care aveau dreptul. Iar plata indemnizației trebuie să se facă înainte de plecarea în concediu, cu minimum 5 zile.