Colţul contănţeanului supărat

Colțul contănțeanului supărat

Obișnuit să suporte multe, românii taxează, de regulă, subiectele privind stresul fonic drept minore și inevitabile, mai ales într-un oraș de talia Constanței. Pe cale de consecință, nici nu obligă autoritățile să se implice pentru diminuarea acestuia. Diana Vasile dorește să se refere, astăzi, nu doar la stresul fonic produs de mijloacele de transport în comun, ci și dede zgomotul produs pe șantierele de construcții din interiorul orașului: „Abia acum mi-am dat seama ce important e să ai niște vecini înțelegători, de treabă. Stau la curte, am terminat de construit casa în urmă cu aproape doi ani, dar nu mi-am permis niciodată să nu-mi respect vecinii. Am căutat cât a fost omenește posibil ca muncitorii să respecte orele de liniște de la prânz și niciodată nu i-a apucat noaptea pe șantier, cum face noul meu vecin, care a intrat în demolări în buricul iernii. Îi convine, că locuiește în altă parte. Avem casele aproape lipite, nu ne mai putem odihni, l-am rugat cu frumosul, dar se lucrează non-stop, și de Sfântul Ion s-a lucrat. Poate s-o țină în șantier până la vară, ce ne facem?” – ni s-a plâns Celia Val, care ar dori să știe dacă respectarea orelor de liniște este obligatorie și la casă, nu doar la bloc, în ideea că și-ar putea convinge vecinul să revină la gânduri mai bune pe calea legii.De regulă, de la orice lucrare, fie aceasta de amenajare interioară sau de construcție, se produc zgomote, important este ca proprietarii să nu intre cu bocancii în liniștea vecinilor. În plus, asta nu ține doar de bunul simț, căci respectarea orelor de liniște nu este obligatorie doar la bloc, ci și pentru cei care locuiesc în case particulare. Iar în situații de genul celei relatate de cititoarea noastră, dacă pe cale amiabilă nu se poate conveni asupra unui program de lucru convenabil și vecinilor, există posibilitatea sesizării Poliției pentru tulburarea liniștii publice.