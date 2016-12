Colțul constănțeanului supărat

Ştire online publicată Luni, 13 Decembrie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

„Se face mare tam-tam cu locuințele ieftine ale domnului Mazăre, am citit zilele trecute și în zia-rul dumneavoastră un articol pe tema asta. Foarte frumos, foarte bine, era și cazul să nu mai regretăm vremea împușcatului și să avem și noi o soluție, tinerii din ziua de azi, la case mai ieftine. Problema e să nu fie ghetouri ca blocurile co-muniștilor. Părinții mei stau într-un apartament confort trei, nu vi-l mai descriu, mereu spun că Ceaușescu i-a condamnat la închisoare pe viață. Nu și-au permis, din cauza sănătății, să-și facă altă casă” . Am citat-o pe A. Marieșean, o tânără extrem de supărată că nu i-a fost primit dosarul pentru locuințe ieftine dedicate tinerilor din cauză că a depășit vârsta de 35 de ani cu două luni și câteva zile. Are un copil pe care-l crește singură și se gândește că ar putea avea parte de o derogare de la această prevedere atâta timp cât este vorba de o diferență atât de mică. Nu vrea să judece pe nimeni, însă are informații că pe lângă persoanele care chiar au nevoie de aceste locuințe, „cunosc și copii de bani gata care au știut când să depună dosarele și au rezolvat problema. Iar, mie mi s-a refuzat dosarul pentru două luni în plus la vârstă? Nu se poate trece cu vederea și în cazul meu, așa cum se face cu acești copii de baștani? Întreb și eu, de maximă supărare, nu dau cu parul!”