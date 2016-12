Colțul constănțeanului supărat

Ştire online publicată Sâmbătă, 11 Decembrie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

De circa jumătate de an, în Piața Ovidiu, mai exact pe B-dul Tomis nr. 13, este un stâlp atât de înclinat, încât cetățenilor din zonă și trecătorilor le este teamă să nu se prăbușească peste ei când le e lumea mai dragă. Dumitru Gheorghe, de exemplu, de câteva luni trage semnale de alarmă peste semnale, însă lucrurile nu s-au schimbat. Dimpotrivă, locatarii din zonă au avut parte de încă o surpriză de proporții: „O mașină a agățat cablurile lăsate de la o televiziune prin cablu și a reușit să rupă conducta de gaze, exact pe 7 decembrie a.c. Normal că s-au întrerupt gazele. Congaz spune că o să repare. Referitor la stâlpul atât de înclinat de pe Tomis, am fost la primărie de nenumărate ori să anunț că de jumătate de an avem acest pericol, m-au trimis la o firmă de iluminat public, unde mi-au spus că nu e treaba lor, să mă duc să fac altă cerere. Era mai bine pe vremea comuniștilor, măcar erau toate la un loc, nu erai plimbat fără rost prin toate direcțiile. Este inadmisibil așa ceva, nimeni nu știe al cui e stâlpul!”. Sătul de plimbat pe drumuri și printre ițele birocrației, cititorul nostru speră ca măcar după acest semnal, acest pericol să dispară, mai ales că se apropie sărbătorile, iar zona peninsulară, așa rău cum arată ea, reprezintă un punct de atracție pentru constănțeni, dar și pentru turiștii care ne vizitează orașul.