Colțul constănțeanului supărat

„Ca șomer, știu foarte bine ce efecte are și evaziunea fiscală măruntă asupra mea. Sunt un om care toată viața mi-a fost frică să încalc legea, am preferat să sufăr, să trăiesc pe datorie… Ceea ce, în ziua de azi, cam seamănă a prostie, ar zice unii, dar eu rămân cu concepțiile mele, așa învechite. Pe de altă parte, recunosc, eu personal n-aș fi în stare să reclam o persoană cunoscută, o rudă, despre care știu sigur că face evaziune fiscală” – ni s-a confesat Ioana Gheorghe, dealtfel, supărată pe ea însăși că nu are această putere. Încercând să-și acorde singură circumstanțe atenuante, pune această slăbiciune și pe seama educației primite în familie, de a nu face rău altora nici dacă merită.Pe de altă parte, însă, nu poate acorda circumstanțe atenuante instituțiilor abilitate ale statului, care tolerează, de ani buni, faptul că la covârșitoarea majoritate a tonetelor comerciale din oraș nu se eliberează bonuri: „Evaziunea e la vedere, în tot orașul, nu e că unii ca mine nu o aduc la cunoștința autorităților. Eu una n-am primit niciodată bon fiscal de la aceste tonete, de la care cumpăr legume și fructe, pentru că nu am în zonă un magazin specializat. De ce, dacă vinzi doi nasturi trebuie să dai bon, iar pe tone de legume și fructe, nu? Probabil, ar trebui să ne mulțumim că nu mai folosesc vechile cântare… și că, în sfârșit, au și ei cântare electronice!”