Colțul constănțeanului supărat

„Noi avem mașină, dar preferăm să facem excursii cu autocarul, iar motivul este siguranța. Am crezut mereu că un autocar poate să fie implicat mai greu într-un accident față de o mașină mică. Am crezut degeaba, pentru că auzim tot mai des de accidente cu autocare. Iar cauza este, la majoritatea viteza excesivă!” – spune ing. Cecilia Murat. Femeia a ținut să-și exprime public supărarea și să propună ca un șofer care a avut un accident de autocar, chiar și fără victime, să nu mai aibă voie să conducă asemenea mașini măcar 10 ani: „Propun asta, pentru că fiica mea era într-o excursie în Bulgaria tot cu autocarul și era s-o pățească rău de tot din cauza unui șofer vitezoman, tot cam în zona unde s-a întâmplat accidentul de duminică dimineața. S-a luat de el, dar omul, în loc să încetinească, i-a zâmbit șmecherește și a prins viteză și mai mare. Fata l-a reclamat la firmă, dar omul a rămas mai departe în schemă. Poate că era cel care a făcut acest accident, poate că nu… Bine ar fi ca șoferii de autocare să fie un fel de elită în branșă, pentru că răspund de viața prea multor oameni!”.