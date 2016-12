Colțul constănțeanului supărat

Ca o persoană care „s-a înfruptat cu multă foame” în perioada comunismului, și nu neapărat din lipsa banilor, cât din cauză că a fost o fire foarte retrasă, „incapabilă” să-și facă relații pentru a se putea aproviziona cu alimentele necesare, așa cum se practica înainte de 1989, deși lucra în învățământ, Ana S. se teme că ar putea face, din nou, foamea. De data asta, consideră că de vină nu este dificultatea de a procura alimentele, dimpotrivă, tot omul știe că oferta este mai mult decât generoasă.„Nu sunt nici gurmandă, nici pesimistă din fire, poate doar temătoare și prea decepționată că, după o viață de muncă la catedră, am o pensie de 1.100 de lei. Or, în condițiile în care locuiesc la bloc, într-un apartament cu trei camere (am încercat un schimb la două camere, fără succes), cu o întreținere atât de scumpă și cu o boală ce mă obligă nu numai la tratament permanent, ci și la o alimentație mai sănătoasă, care costă, nu-mi rămâne decât să scurtez lista alimentelor. Văd că aleșii neamului au intrat deja în vrie pentru alegerile prezidențiale și îmi permit să-i întreb, prin ziarul dumneavoastră, de ce mâncarea românului a ajuns, din nou, o problemă? Și dacă pregătești mâncarea acasă, economiile sunt mici, din cauza creșterii galopante a prețurilor la gaze, curent, apă…”