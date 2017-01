Colțul constănțeanului supărat

Prin mijloacele mass-media, oamenii sunt avertizați, în repetate rânduri, asupra pericolelor pe care le prezintă pentru sănătate tot felul de produse aliment, anumite legume, fructe etc. Ileana Buțu se declară profund contrariată de aceste avertizări și consideră că nu simplii consumatori, care nu dețin mijloacele necesare pentru a-și da seama dacă un produs le va afecta sănătatea, ci instituțiile abilitate ale statului ar trebui să facă o adevărată curățenie prin magazine, prin piețe: „Zilele astea, suntem avertizați că pe tarabele din piețe se găsesc cartofi foarte mari, aduși de afară, care, chipurile, sunt toxici pentru om, dar sunt buni ca furaje. În primul rând, de aia plătim tot felul de inspectori din propriile buzunare, ca să nu permită să ajungă pe tarabe cartofi sau alte legume toxice. În al doilea rând, dacă acești cartofi despre care se zvonește acum că sunt toxici, sunt bine mersi furaje pentru animale, iar carnea, laptele animalelor ajung tot în stomacul nostru, înseamnă că s-a dus pericolul? Cred că ne tot învârtim într-un cerc vicios, speriem și debusolăm oamenii, de nu mai știm ce să cumpărăm! Un motiv în plus să se facă multe controale pe zi și, mai ales, neanunțate. Eu, una, m-am săturat, nici de la țărani nu mai am curaj să cumpăr, sunt multe ziceri și despre ei!”