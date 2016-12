Colțul constănțeanului supărat

Se tot vorbește că fructele și legumele românești sunt pe cale de dispariție, că suntem sufocați de importurile de legume și fructe, de etichete false, dar puțini se întreabă de ce s-a ajuns în această situație. În această idee, ca o persoană ai cărei părinți, oameni de la țară, au încercat să producă, în sera proprie, tot felul de legume, Isabela Ignat recomandă autorităților să se aplece cu adevărat asupra acestei situații:„Lumea se miră că în tot timpul anului, hipermarketurile, magazinele, piețele au prețuri la legume și fructe ca pentru trufandale. Păi cum să fie altfel, când energia, benzina… toate se scumpesc, iar legumele sunt aduse de afară? Plus că se fac șmecherii și în piețe, unde puținii producători adevărați, ca să nu rămână de căruță, se aliniază și ei la prețuri, că n-or fi mai fraieri! Cum să mai producă părinții mei roșii și alte legume, ca altădată, dacă erau nevoiți să le dea la tot felul de intermediari și cu 30 de bani kilul. Roșii pentru care se muncea ca un rob, dacă nu le vindeai pe nimic, se făceau borhot, se umpleau de musculițe și erau o pacoste pentru tot satul… Dacă se dorește să fie ca altădată, ar trebui făcut ceva. Că de vorbe, ne-am săturat!”.Și pentru că tot avem de traversat un an electoral, femeia speră ca autoritățile să se prezinte în fața votanților cu măsuri palpabile, până când roșia românească nu va ajunge să dispară din peisajul autohton.