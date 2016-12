Colțul constănțeanului supărat

În fiecare an, s-ar părea că tabloul lăsat în urmă de petrecăreți este tras la indigo: tone de resturi menajere de toate felurile transformă locurile în care s-a petrecut în adevărate gropi de gunoi. Adelina Nicolae, mare amatoare de picnicuri, dar și de mici, se declară profund dezamăgită de faptul că: „Mirosul de mici se ames-tecă cu cel de gunoaie. E foarte frumos să ieși la iarbă verde, la un grătar, e foarte frumos că tinerii se distrează la Vama Veche sau la pădure, dar e foarte urât că nu se sinchisesc acești oameni să-și pună resturile menajere într-o sacoșă. E adevărat că nici autoritățile nu se ocupă să fie pubele de gunoi unde trebuie, dar asta nu scuză situația. Mai ales că dezastrul e mai mare de la an la an, în loc să fie pe cale de dispariție!”.Femeia crede că această mostră crasă de „nepăsare”, iar catalogările ar putea continua la infinit, se datorează faptului că nimeni nu este amendat când este văzut că aruncă gunoaiele pe jos. Așa explică ea de ce mulți continuă să arunce gunoaie pe unde nimeresc și în oraș, în locuri publice etc. „La nemți, de ce nu se întâmplă așa ceva? Vă spun eu, pentru că se dau amenzi mari și nimeni nu scuipă pe jos nici măcar o coajă. Când și la noi va fi la fel, atunci vor dispărea mize-riile astea de 1 Mai sau cu alte ocazii! Mă poate contrazice vreunul?”.