Colțul constănțeanului supărat

„Ca părinte, sunt foarte supă-rată că unele televiziuni n-au nicio jenă să permită emisiuni cu limbaj vulgar, obscen, pe motiv că se uită numai cine vrea, cine nu, are telecomanda la dispoziție și poate să butoneze până n-o mai putea. Și nici măcar nu așteaptă să se facă ora 11 noaptea, când oricum au liber să vorbească fără perdea. E adevărat că un copil minor ar trebui să doarmă la ora 23,00, dar nu ora contează, ci felul de a pune problema. În ziua de azi, copiii au camera lor, te anunță că s-au culcat, dar, mai departe, nu știi când se scoală și dacă nu se uită la televizor sau stă pe internet până dimineața. Asta e societatea în care trăim, totuși, eu cred că legea CNA-ului ar trebui modificată. Nu mi se pare în regulă, nici pentru adulți, să li se bombardeze urechile cu expresii pe care n-ai vrea să le auzi nicăieri! De-aia au elevii, în public, limbajul ăsta libertin, că-și aud idolii cum vorbesc!”- s-a plâns o cititoare, mamă a doi copii minori. Femeia știe că nu mai există cenzură, însă consideră că „autocenzura de bun simț” ar trebui să fie apanajul tuturor emisiunilor, indiferent de natura lor. În plus, faptul că nimeni nu obligă pe nimeni să vizioneze o emisiune pe care nu o agrează nu poate funcționa, drept scuză: „din simplul motiv că, în ziua de azi, și un copil de patru ani, care absoarbe totul ca un burete, butonează telecomanda și, indiferent de oră, tot aude expresii vul-gare. În plus, și în filmele de desene animate limbajul este sub orice critică, e ceva de groază! S-a coborât prea mult ștacheta, că e zi, că e noapte, și nu amenzile CNA rezolvă situația!”.