Colțul constănțeanului supărat

„Am citit articolul din ziarul dumneavoastră de ieri «Atenție unde ieșiți la iarbă verde! Vă pasc amenzi de mii de lei!», scris de doamna Andreea Perhaiță și m-am gândit să-i fac o surpriză unui vecin, care a transformat curtea blocului în zonă de picnic, dar numai pentru el și prietenii lui. Nu-i dau numele, pentru că are o funcție și mi-e frică de răzbunare. Plus că are un copil coleg cu fiică-mea și n-aș vrea să se iște certuri între copii. Dar i-am făcut o surpriză și i-am pus ziarul „Cuget Liber“, la care sunt abonată, în cutia lui poștală, deschis la acest articol. Poate că nu știe ce amenzi riscă pentru că pune de grătar când are el chef, și iarna, nu-l deranjează frigul, chiar sub geamul meu, fără să ceară voie sau scuze măcar. Sper să aibă puțină rușine și să nu ne mai sfideze în continuare. E singura mea speranță, pentru că sectoristului i-am spus de câteva ori, zice că s-a luat de el, dar nu l-a intimidat în niciun fel și nici curaj să-i dea amendă n-a avut”.Femeia a considerat că trebuie să ia atitudine în acest fel din cauză că nu mai suportă ca, de acum încolo, apartamentul să-i fie invadat de mirosuri, fum, plus muzica și gălăgia de rigoare. Se folosește de acest prilej și pentru a recomanda oamenilor legii să nu mai închidă ochii la astfel de modalități de relaxare, dacă nu există acordul tuturor locatarilor afectați într-un fel sau altul.