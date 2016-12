Colțul constănțeanului supărat

Vestea că prețul gazelor pentru consumatorii casnici va crește cu 2% de la 1 aprilie, urmând ca, până la sfârșitul anului, 2014, să se producă alte două scumpiri, de câte 3%, la 1 iulie și, respectiv, 1 octombrie, au supărat-o teribil pe Marilena Iancu. Dând filmul în urmă, cititoarea noastră își amintește că în urmă cu circa 10 ani, când și-a racordat locuința la rețeaua de gaze naturale, a făcu-t-o pentru că erau costurile cele mai ieftine cu încălzirea: „Se făcea teribil de multă reclamă atunci la gaze naturale, politicienii îndemnau lumea să treacă pe acest sistem de încălzire, din cauza costurilor mici. Niciodată nu mi-am imaginat că și prețul gazelor pen-tru consumatorii casnici o s-o ia razna. N-au decât să mărească pentru consumatori industriali, dar nu pentru noi! Politicienii au expli-cații pentru orice fel de mărire, dar nu apleacă urechea și la explicațiile noastre. Dacă o țin tot așa, o să ne încălzim cu surcele, ca pe vremea bunicilor. Înțeleg, societatea se schimbă, economia la fel, nici prețurile nu pot să stea pe loc. Dar ceea ce nu înțeleg e că prețurile la utilități tot cresc, iar salariile nici măcar nu rămân pe loc, ci scad. Asta e problema pe care trebuie s-o analizeze Guvernul când mai pune de câte-o scumpire. Că în țara asta, nu sunt numai salariați bugetari!”.De precizat că ANRE (Autoritatea Națională de Reglementare în Energie) a anunțat că prețul gazelor pentru populație va crește cu 8% în acest an.