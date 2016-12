Colțul constănțeanului supărat

Are doi copii în ciclul gimnazial și, în ciuda faptului că, în calitate de părinte, face toate eforturile posibile pentru ca aceștia să învețe cât mai bine, este de părere că atâta vreme cât sistemul românesc de învățământ va rămâne cantonat: „în vechile tipare, cu materie cât mai multă, cu comentarii învățate mecanic, cu multe ore, și nu se va alinia sistemelor din țările civilizate, unde copiii se duc cu drag la școală, o să-i înnebunim și mai tare pe copii“. „Sincer, toată lumea vede, știe ce se întâmplă, dar nu se schimbă nimic în bine. Dar de promis, promit toți politicienii. Le-aș recomanda, că ei sunt mereu în campanie electorală, să aibă decența să nu mai promită că vor schimba învățământul. Le-aș recomanda să aibă decența să facă o lege ca lumea și să n-o schimbe de câte ori se schimbă ministrul. Le-aș recomanda să aibă decența să le ceară copiilor să învețe cât poate duce un cap de copil normal și să aibă metode de predare ca afară. Dacă vor dori să toarne găleți de infor-mații în capetele copiilor și nu lucruri folositoare, în pas cu cerințele acestor timpuri, vom avea rezultatele care se văd. Adică, de la an la an, mai proaste! Așteptăm schimbări radicale și vorbe cât mai puține!”, ne-a declarat un cititor.