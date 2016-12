Colțul constănțeanului supărat

„Acum două săptămâni, am cumpărat un borcan cu pastă de roșii de la un magazin de cartier, dar nu l-am deschis imediat. Abia zilele trecute am vrut să-l folosesc la mâncare, dar nu s-a putut, mirosea groaznic, capacul era numai mucegai… M-am dus cu el înapoi la magazin, dar tot eu am fost luată pe sus că umblu cu prostii, că îmi place să le fac atmosferă aiurea. Au sărit la mine că trebuia să-l returnez imediat, în aceeași zi, că ele n-au de unde să știe dacă eu l-am ținut lângă aragaz și chestii din astea. Bon n-au avut curaj să-mi ceară, pentru că nu obișnuiesc să dea. Partea rea e că și noi, clienții, le facem jocul, ne-am obișnuit așa… nu cerem bon, mai pe românește. Am sunat la OPC, dar mi-au spus că fără bon, nu se pot face verificări. Păi, dacă eu le dau adresa exactă de unde am luat produsul, nu e suficient? Poate așa o să-i surprindă și că nu dau bon fiscal, împușcă doi iepuri dintr-un foc. Nu pot fi lăsați așa, de capul lor!” – ni s-a plâns Alexandra Popa.Vigilența consumatorului. Oricât de mare ar fi supărarea consumatorilor aflați în situații similare, reglementările privind protecția consumatorului impun niște condiții, iar atașarea bonului fiscal la sesizare este una dintre acestea. Așadar, recomandarea OPC este ca atunci când vânzătorul nu eliberează bon fiscal, cumpărătorul să-i ceară… de la obraz, acest lucru.