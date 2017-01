Colțul constănțeanului supărat

„Stau pe lângă Casa de Cultură și sunt stăpâna unui câine de aproape opt ani. Am în zonă un parc foarte cunoscut, acolo ne facem plimbarea, și eu, și câinele, de obicei seara, când mă întorc de la muncă. Niciodată nu s-a întâmplat să nu am cu mine o unealtă, cu care strâng după ce-și face nevoile. Vă dau cuvântul de onoare că sunt singura care face așa ceva… Iar obiceiul ăsta, pe care ar trebui să-l aibă toți stăpânii de câini, în loc să mă ridice pe un piedestal, îmi face mai mult rău. Sunt ocolită, nimeni nu vorbește cu mine, sunt acuzată că le dau lor lecții. Chiar așa este, aș vrea să învețe această lecție cât mai mulți, dacă tot nu se poate, chit că n-o să mai vorbească nimeni cu mine, am eu prieteni adevărați, care au abordări corecte!” – ni s-a destăinuit Maria Dan. Vremea a început să se încălzească, iar femeia nu mai suportă să facă slalom printre mizeria lăsată, atenție, nu de vagabonzi, ci de câinii cu stăpân! Atâta vreme cât nici măcar jandarmii „care mișună” prin zonă nu par deranjați de această veche situație, cititoarea noastră și-a pierdut speranța că, vreodată, parcurile nu vor mai fi „toalete publice pentru patrupede”. Doar dacă, cine știe, urmare acestui semnal, oamenii legii nu vor începe să-și facă treaba, amendându-i pe cei care „poluează” și mai mult mediul în care trăim.