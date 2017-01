Colțul constănțeanului supărat

„Am trăit s-o văd și pe asta: să nu-mi schimbe un miniaspirator în garanție pe motiv că nu am păstrat ambalajul original, o cutie care oricum era murdară, ondulată, le-o fi căzut pe jos, oricum arăta jalnic, nici pentru cartofi n-aș fi păstrat-o. Chestia asta mi se pare exagerată, fără nicio legătură cu subiectul. Am făcut mare scandal și, până la urmă, de frică să nu le aduc televiziunea pe cap, mi-au schimbat obiectul. Le-am reproșat că sunt amabili numai când cumpără omul, dacă e să se returneze ceva, se schimbă la 180 de grade și m-au acuzat că n-am transportat eu cum trebuie aspiratorul. O prietenă mi-a reproșat că am făcut scandal degeaba, legea le-ar da voie să pună condiții. OPC Constanța este de aceeași părere? Cu mulțumiri pentru înțelegere, C. Dariana”.v v vExistă într-adevăr și comercianți care cer cumpărătorului și ambalajul produsului defect. Potrivit OPC, această practică nu este nici justificată, nici legală și nici nu anulează garanția produsului. În schimb, o atenție sporită din partea consumatorilor trebuie acordată și instrucțiunilor de manipulare impuse de producător, căci dacă se probează că aceasta a fost defectuoasă, există riscul pierderii garanției.