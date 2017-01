Colțul constănțeanului supărat

Mama unui copil suspectat cu probleme de comportament s-a convins că micuțul ei suferea de autism abia după ce s-a deplasat la un specialist din București. Femeia susține că, în Constanța, părerilor specialiștilor la care a fost cu copilul erau cât se poate de contradictorii: „Apreciez foarte mult interesul ziarului Cuget Liber pentru problemele de sănătate, am urmărit și recentele intervenții ale domnului doctor Grasa, vă felicit pentru inițiativă și cred că ar trebui repetate acțiunile astea. Dacă n-o să se rezolve mare lucru, măcar cei din sistemul sanitar o să afle, din gura oamenilor, cu ce necazuri se confruntă când au nevoie să ajungă pe la Urgențe sau spital. Supărarea mea este că, în țara noastră, nu am auzit să fie un tratament consacrat pentru autism, așa cum este afară. Eu mi-am ajutat copilul cu ce am citit prin cărți, mai mult, cu toți membrii familiei am învățat să facem terapie ABA acasă. Constanța este un oraș mare, din păcate, sunt copii cu asemenea probleme, și e păcat că, de multe ori, părinților li se spune că micuții n-ar fi bolnavi, ci doar timizi. Este adevărat că mai sunt terapeuți care au rezultate cu copii, dar dacă nu ai bani, nu poți să ajungi la ei. Sunt indignată că statul face prea puțin sau chiar nimic pentru acești copii, cel puțin la Constanța, părinții fac sacrificii și tot nu sunt bani!”.