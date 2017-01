Colțul constănțeanului supărat

Vremea rea din ultima perioadă, care a cauzat, printre altele, și decalarea orarului de ridicare a resturilor menajere din oraș, a trezit în unii concetățeni metehne mai vechi. Aceasta este concluzia la care a ajuns Marieta Nana. Femeia ne-a spus că după ce fostul vecin și-a vândut casa, actualul proprietar a demolat-o, apoi a pregătit curtea pentru ridicarea unei alte locuințe: „Eu mă bucur că a pus la pământ maghernița la care mă săturasem să privesc atâția ani și vrea să ridice o casă frumoasă, cu etaj, după cum s-a lăudat. Numai că nu trebuia să desființeze gardul, dacă știa că n-are bani să se ocupe de lucrare. La insistențele vecinilor, a pus un gard de sârmă, din care n-a mai rămas mare lucru. Pentru că n-a venit gunoiul atâtea zile, curtea lui e plină de saci, rupți de câini. I-am telefonat să vină să curețe, că nu pot să deschid geamul, dar mi-a spus că nu e de la el gunoiul și mi-a închis telefonul. Am sunat la Polaris, dar mi s-a spus că ei n-au voie să intre pe proprietatea nimănui. Ca să nu mai spun că se adună aici și fumează tot felul de dubioși”.Proprietarul este răspunzătorDacă terenul nu se află în proprietate publică, obligația igienizării acestuia aparține sută la sută proprietarului. Întrucât, potrivit legii, el poate fi somat de inspectorii primăriei să se ocupe de salubrizarea proprietății sale, indiferent de unde provin gunoaiele, în astfel de situații, se recomandă depunerea unor sesizări la Corpul de control al primăriei. În plus, în afara curățeniei, proprietarul are și obligația să împrejmuiască locul sau să asigure paza lui, dacă locul devine fieful unor persoane dubioase.