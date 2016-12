1

Cu parere de rau ca jicnesc bietele animale injosindu-le pana acolo incat , acum le compar cu oamenii.. Dar in ultimii ani tind sa cred ca pana si grajdurile de animale sunt mult mai dichisite decat casele oamenilor... Sunt perfect de acord cu d-na ce a si-a exprimat parerea in ariticolul de mai sus.. dar ce te faci ca in oamenii de acest gen sunt pe cale de disparitie in Constnata.... Ma ingrozesc cand intru pe scara blocului unde locuiesc si vad cum se deteriorizeaza pe zi ce trece si pe nimeni, dar chiar pe nimeni nu intereseaza acest lucru.. important este sa-si faca luxu in casa, iar scara de bloc, ce o folosim cu totii poata sa se darame ?!?! :-( ; din totii barbatii de pe scara blocului unul nu s-a sinchisit sa ia o lopata in mana si sa dea zapada la o parte.. Cu parare de rau, dar se pare ca indiferent cine o sa fie la conducere in Romania, locuitorii (marea majoritate) din Romania numai la pomana, furat si fuga de munca se pricepe... iar la sfarsit dau vina doar pe guvernati sau pe tiganii.. pe cand ei fac si mai rau.. uitati-va din curiozitate la scarile blocurilor de proprietarii din constanata sa vedeti in ce stare dezolanta se afla, marea majoritate a lor ....