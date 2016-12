Colțul constănțeanului supărat

Fără doar și poate, „sarea și piperul” sărbătorilor de iarnă îl reprezintă brazii împodobiți în toate casele. Lor li se datorează magia și farmecul Crăciunului. Chiar dacă, fie și pentru a economisi bani, mulți români aleg să cumpere brazi artificiali, pe care îi vor refolosi apoi, ani de-a rândul, cititoarea noastră, Natalia Oprea, respinge această alternativă. Din simplul motiv că, pentru ea, această su-perbă sărbătoare nu ar însemna mare lucru dacă nu ar simți mirosul bradului natural. Însă nici cu „prăpădirea pădurilor” nu este de acord, iar ca să fie stopat acest fenomen, consideră că ar trebui ca, măcar de acum înainte, toți brazii naturali aduși spre comercializare să fie plantați în ghivece: „Cei care trebuie să aibă grijă de viața pădurilor noastre sunt răspunzători și de felul cum ne educă. Dacă e nevoie, să dea și o lege în sensul ăsta. Plus că a avea un brad la ghiveci e o bucurie continuă și pentru cei care stau la casă, și pentru cei de la bloc, de-aia există balcoane. Mi se rupe sufletul când văd ce risipă de ozon se face în țara asta, cum gem piețele de brazi aruncați pe jos, plus că mulți dintre ei nu se cumpără și ajung la gunoi”.Așadar, decât să se bată mo-nedă, la nesfârșit, pe soluția bra-dului artificial, a cărei adeptă, recunoaște, nu va reuși nimeni s-o convingă a fi vreodată, cititoarei noastre i se pare că formula bradului la ghiveci ar trebui generalizată!„Plus că, în ziua de azi, un brad artificial e mai scump decât unul natural!”