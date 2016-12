Colțul constănțeanului supărat

„Tot văd la televizor că pro-fesorii se agită să pună de-o grevă generală, că s-au săturat de felul cum au fost tratați în toți anii scurși de la Revoluție. Cred că profesorii ar trebui să ne ceară și nouă, părinților, să semnăm, în semn că îi susținem să facă grevă, cu care cel puțin cei din familia mea suntem total de acord. Dar sunt convinsă că și alți părinți gândesc ca noi. E suficient să mergi la o școală - și nu neapărat de top - ca să vezi că, în general, elevii sunt mai bine îmbrăcați decât mulți profesori, plus aroganța de rigoare. Eu m-am săturat să am scandal, dimineață de dimineață, cu fiica mea, pe motiv de ținută, pentru că nu mi se pare normal să pui un profesor în inferioritate prin îmbrăcăminte. Cred că e o mare greșală că uniformele nu sunt obligatorii prin lege! Dacă tot nu sunt în stare să-i plătească decent pe dascăli, măcar să ne scutească pe noi, părinții, de certurile cu copiii și să dea o lege pentru uniforme obligatorii! E regretabil că nici măcar în școli nu mai funcționează regulile! De-aia s-a ajuns unde s-a ajuns. Plus că dacă un profesor ridică tonul la un copil, iar dacă acel copil mai are și un părinte sus-pus, îndură alte umilințe!” - este de părere o cititoare, care nu a lucrat niciodată în învățământ, însă consideră că multe neajunsuri trebuie rezolvate urgent, inclusiv cele privind salarizarea.Drept urmare, le sugerează liderilor de sindicat din învățământ să aibă în vedere și posibilitatea ca profesorii să fie susținuți, în greva lor, și de părinți.