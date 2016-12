Colțul constănțeanului supărat

„Degeaba vrei să fii om în viață, dacă n-ai cu cine! O să-mi dați dreptate după ce o să vă spun supărarea mea: am cumpărat un set de oale cu capac, iar când am vrut să folosesc oala mai mare, am văzut că nu se potrivește capacul. Când le-am cumpărat, erau am-balate, însă vânzătoarea, pe care o știu demult, mi-a spus că pot să le verific. Eu am mers pe încredere și uite că exact oala cea mai importantă nu pot s-o folosesc. Orice gospodină știe că nu prea ai la ce folosi un vas fără capac. Problema e că o cunosc pe vân-zătoare, și-a amintit de mine, dar nu-mi primește marfa înapoi pentru că n-am păstrat bonul. Știu că se cere bonul, dar în țara asta nu se poate rezolva nimic omenește? Nu vreau să dau nimic înapoi, vreau numai să primesc pentru ce am plătit și pentru ce arată în pozele de pe ambalaj, nimic mai mult! Ana Dan”.Documente probatoriiPotrivit OPC, de regulă, astfel de situații ar trebui rezolvate pe cale amiabilă. Încercați și o discuție cu șeful magazinului, iar dacă nici de această dată nu găsiți înțelegere, puteți să depuneți o reclamație la Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor. Însă, o sesizare adresată OPC trebuie să fie însoțită de toate documentele probatorii, precum factura fiscală, bon fiscal sau chitanță, contract, certificat de garanție sau alte documente, după caz. De asemenea, sunt necesare datele dumneavoastră personale, adresa și numărul de telefon.