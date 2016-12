Colțul constănțeanului supărat

În ultimii ani, poate mai mult decât oricând, cititoarea noastră, Claudia Ivan, a avut îngrijorări constante din cauza creșterii sistematice a prețurilor. Are doi copii la facultate, în București, cărora le trimite săptămânal pachete cu mâncare: Este foarte greu, dar altfel nu facem față, pentru că nici soțul nu are un salariu prea mare. Vă spun sincer că nu mă mai uit la știri, la televizor, pentru că nu este zi în care să nu aud de o altă nouă taxă. Ori, toate taxele astea duc și la creșterea prețului la alimente. Nimeni nu se gândește că salariile stau pe loc”.Pentru că îi este imposibil să reducă cheltuielile cu utilitățile și mâncarea, femeia ni s-a plâns că a încercat să facă economii pe alte căi. De exemplu, nu mai folosește autoturismul personal decât atunci când merge la gară, pentru “a preda mâncarea copiilor”, a tăiat complet bugetul pentru concediu, și-a amanetat toate bijuteriile, iar teama ei cea mai mare este că va trebui să vândă o serie de lucruri de valoare din casă. Cei mai mulți bani se duc pe mâncare. Copiii trebuie să învețe, să-și facă un viitor, nu pot să-i țin flămânzi. Pe nimeni nu interesează că mâncarea, la noi în țară, este mult prea scumpă față de venituri. Să se mai uite și la alte țări, unde, o fi scumpete mare, în general, însă mâncarea este tratată cu alte măsuri! Plus că de la alimentația proastă, apar și atâtea boli!”