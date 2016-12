Colțul constănțeanului supărat

„Viața este foarte scumpă, iar prețurile cresc de la o zi la alta, e greu să le știi pe toate. Poate că de asta profită unii comercianți, care le schimbă cum au ei chef în timpul zilei, am văzut așa ceva de câteva ori la magazinul nostru de cartier. Mai tare sunt deranjată că prețurile sunt afișate… pe sărite, un produs cu preț, zece fără… Iar dacă încerci să le faci observație, șeful de magazin ori vânzătoarea încep să țipe și tot tu te simți rușinat… În plus, nici bonuri nu se prea dau pe la buticuri, sau tot așa, pe sărite… Controlează cineva magazinele astea mici, ascunse printre case?” (Irina Nuciu).Nepolitețea, sancționată!Nu doar practicile negustorești înșelătoare, de orice natură ar fi ele, sunt sancționate de legislația privind protecția consumatorilor. Tot sub incidența acestor penalizări intră și atitudinea nepoliticoasă, agresivă, jignitoare a comer-cianților în relația cu consumatorii. De aceea, dacă astfel de lucruri se repetă și, mai rău, se transformă într-un obicei atâta vreme cât sunt tolerate la nesfârșit de clienți, nu mai ezitați și sesizați Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor (telefon 0241-550550).