Colțul constănțeanului supărat

Nereușind să renunțe brusc la fumat, Ioana Turcu și-a pus speranțele în țigara electronică. Dealtfel, această soluție este adoptată de mulți dintre cei care vor să renunțe la tutun, treptat: „Imită așa de bine țigara adevărată că îmi dă o stare de bine, cine e fumător, înțelege la ce mă refer. Cine a inventat-o, a făcut-o cu cap. Plus că suntem asigurați de producători că nu se pune problema ca cei din jur să sufere din cauza fumatului pasiv, iar fumătorii de… electronice să se îmbolnăvească de plămâni. Zilele trecute am citit într-un ziar că nu e chiar așa cum se spune, iar spusele veneau chiar din gura inventatorului. Omul atrăgea atenția, din bun simț, că nu toți producătorii respectă întocmai rețeta invenției sale, mai vin cu mici modificări, presupun să le iasă mai iefin! Fără foc nu iese fum, clar! De unde să știm noi cine ne păcălește?”.Eternele interese comercialePe de o parte, cititoarea noastră și-a pus speranțele în țigara electronică, pe care a ajuns s-o confunde cu o țigară adevărată. Pe de altă parte, se gândește să revină la tutunul veritabil, din moment ce unii specialiști atrag atenția că, din cauza nerespectării cu strictețe a regulilor de către unii fabricanți de țigări electronice, acestea ar putea să fie la fel de nocive pentru sănătate: „Cred că fumătorii de electronice ar trebui să facă o petiție la producători, să ne confirme sau să ne infirme aceste… zvonuri! Eu am citit că însuși inventatorul are suspiciuni că unele țigarete electronice ar conține metale grele! Așteptăm înscrieri la petiție!”