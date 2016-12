Colțul constănțeanului supărat

„Mă uitam la televizor și am fost surprins când s-a anunțat că CCR a declarat constituțională legea pentru eutanasierea maidanezilor. Chiar dacă mi se pare o măsură la care n-aș fi vrut să se ajungă, acum vorbele noastre, ale iubitorilor de câini, nu mai au nicio valoare. Pentru că s-a ajuns într-un punct critic, situația fiind total scăpată de sub control și nu într-un oraș, două, ci în toată țara. Când atâția oameni nevinovați au murit sub colții acestor câini, argumente pentru măsuri de forță nu prea există. Mai ales că tot ce promit politicienii, promisiuni rămân… au demonstrat-o cu vârf și îndesat în toți anii de la Revoluție” – apreciază Ioana Voicu.Cine să ne mai înțeleagă?Dar nu pentru a ne spune ce știe deja o țară întreagă ne-a contactat cititoarea noastră, ci pentru a-și exprima indignarea față de faptul că nici nu s-a anunțat bine decizia CCR și așa-zișii iubitori de câini au început să protesteze. „Eu stau la curte și cresc patru maidanezi, dar îmi rup de la gură ca să le fie bine. Asta e dragoste de animale, nu să faci gălăgie pe străzi și să nu te implici serios. Chiar dacă iubesc la nebunie animalele, cred că eutanasierea ne-a rămas unica soluție în momentul de față. Bine ar fi ca după ce se eliberează străzile de câini, să nu fie nevoie de o a doua etapă de eutanasiere! Cred că s-a înțeles unde bat! Măcar să învățăm ceva din lecția asta atât de dură!”