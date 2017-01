Colțul constănțeanului supărat

Este însărcinată în luna a cincea, are o sarcină cu destule probleme, a refuzat concediul de risc maternal tocmai pentru a evita problemele de la locul de muncă, dar chiar și așa se plânge că este șicanată constant de șefi: „Am citit în Cuget Liber toate articolele despre drepturile gravidelor, dar n-am îndrăznit să discut cu șefii despre asta. Au ei destule probleme cu banii, numai de sarcina mea nu le arde. Dar parcă n-au suflet acești oameni, nici când îmi este foarte rău nu spun nimic. Părerea lor e că stările astea nu pot fi evitate și trebuie suportate, da-că-ți asumi să aduci pe lume un copil. Dar cel mai tare mă supără că nu mi se permite să-mi fac analizele în timpul programului… sau să plec acasă măcar cu o oră mai devreme când îmi este rău”.Lipsa curajuluiTânăra consideră că astfel de abuzuri sunt încurajate, în primul rând, din cauza lipsei de curaj a gravidelor de a-și cere, nimic altceva, decât cele mai elementare drepturi pe care le conferă acest statut. Iar prima dovadă în acest sens este că preferă anonimatul. Știe că are dreptul să ajungă până în instanță dacă și în situații atât de sensibile este hărțuită psihic, dar nu are curaj… Mai cunoaște câteva cazuri similare deconspirate de alte gravide, cu care a discutat în timp ce își aștepta rândul la consultul ginecologic, care, de asemenea,n-au avut niciodată curaj să se învoiască măcar pentru analizele medicale periodice. Speră, în schimb, ca semnalul ei de astăzi să-i determine pe angajatorii vizați să-și schimbe atitudinea.