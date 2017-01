Colțul constănțeanului supărat

„Eu citesc zilnic Cuget Liber și tocmai de aceea îndrăznesc să fac o sugestie, iar cine are ochi să vadă și apoi să ia și măsuri, că doar văzutul nu curăță orașul ăsta de praf! De parcă nu era destul praf din cauza lipsei vegetației și a circulației nebune de pe străzile orașului, în ultimul timp, cel puțin pe b-dul Lăpușneanu, s-au făcut o grămadă de lucrări, s-a spart asfaltul în draci, s-a tot lucrat și iar se tot lucrează… Acum văd că se pregătesc să toarne asfalt, dar trag de timp…. Nu sunt supărată că stația de autobuz se schimbă în fiecare zi, după cum merg ăștia cu lucrările, ci din cauza prafului în plus pe care îl inhalez zi de zi. Ghinion, nici n-a mai plouat! Cred că puteau cei de la curățenia orașului să facă un efort și să spele sau măcar să stropească bulevardul. Sau ei nu văd norii de praf și de nisip care se ridică zilnic?” – ni s-a plâns Delia Mirea.Puțină înțelegere! Convinsă că, la noi, o lucrare știi când începe, dar nu și când se finalizează, cititoarea noastră consideră că este datoria edililor locali ca și în astfel de momente să țină sub control calitatea aerului pe care constănțenii îl respiră. În plus, femeia crede că, în toamnă, ar trebui demarată o campanie de plantare a unor pomi, nu a unor arbuști de 20 de centimetri, pe marginea cel puțin a marilor bulevarde și a străzilor intens circulate: „Nu de alta, dar tot autoritățile se plâng că nu sunt bani pentru sectorul de sănătate. Dacă nu vor primeni un pic aerul îmbâcsit al Constanței, vom înfunda toți Spitalul de plămâni! Pomi ar trebui plantați și în parcuri!”.