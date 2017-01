Colțul constănțeanului supărat

În contractul încheiat sau chiar pe formularul dat clientului se menționează că în cazul destrămării sau ruperii materialului, pierderii sau distrugerii nasturilor, fermoarelor, pernițelor de umeri, a ornamentelor, precum și a obiectelor din buzunare, indiferent de valoarea acestora, curățătoria nu-și asumă nicio răspundere. Excepție fac situațiile în care se constată de organele de poliție furtul prin efracție din unitate, când curățătoria se angajează să despăgubească clientul. „Aș înțelege toate astea dacă, într-adevăr, duci la curățat un lucru foarte sensibil, un material prea delicat, cu niște culori speciale, de nu mai știi ce iese după spălat… Dar să nu-ți asumi nicio răspundere pentru niciun lucru predat la curățat mi se pare deja prea mult. Nu am inventat eu apa caldă, n-am auzit să existe vreun serviciu în lumea asta pentru care prestatorul să nu răspundă într-un fel. Or fi și excepții, dar ele sunt excepții, nicidecum o regulă. Eu nu știu cât câștigă aceste spălătorii, dar de fiecare dată când am ceva de curățat nu sunt singura clientă. Ar fi cazul să-și asume și răspundere, așa cum au și prețuri diferite!” – este de părere Camelia Nistor.Modificarea legislațieiCititoarea noastră consideră că este cazul ca și în această privință să se stabilească niște reguli, chiar o legislație clară. A fost pusă, de câteva ori, în situația ca lucrurile duse la curățat… să împrumute din culorile altora, or, pentru asta, crede că este numai vina lucrătorilor, care, la adăpostul absenței unei legislații, n-au nicio problemă să nu sorteze corect lucrurile băgate în același timp la spălat.