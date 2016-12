Colțul constănțeanului supărat

Corina Luca a considerat că dacă va cere ajutorul unei agent imobiliar, va găsi imediat apar-tamentul pe care și-l permite să-l cumpere, iar despre țepe, n-ar putea fi vorba. Din păcate, a avut surpriza să constate că după ce a plătit avansul proprietarului, plus comisionul de rigoare firmei imo-biliare, s-a trezit că tranzacția în care s-a implicat nu mai are obiect: „Acesta e defectul vieții mele, sunt prea credulă! Dacă eu nu mint și nu înșel, nu mă gândesc că pot fi păcălită! Plus că dacă am semnat un antecontract și am dat pe acte un avans de 7500 de lei, nu mai e loc de vreo țeapă. Agentul îmi răspunde la telefon, dar amână să facem contractul pe motiv că e plecat în străinătate până în septembrie inclusiv. Proprietarul, în schimb, parcă a intrat în pământ, cineva mi-a spus că ar face mișmașuri mână-n mână cu agentul. Sunt abonată la Cuget Liber și m-am gândit că pot fi ajutată cu niște sfaturi, să nu ajung la Poliție, că tare nu-mi place! Florentina Nicolae”.v v vVă înțelegem supărarea, doamnă Nicolae, însă din discuția purtată cu reprezentantul unei firme imobiliare, dacă este adevărat că ambele părți ați semnat antecon-tractul de vânzare-cumpărare, proprietarul și-a asumat, fără doar și poate, răspunderea de a vinde. Pe de altă parte, țepele de natură imobiliară nu sunt o raritate. Având în vedere însă că nu ne-ați furnizat suficiente amănunte despre clau-zele antecontractului, ar fi bine să luați legătura cu notarul care v-a încheiat documentul, pentru a vă recomanda ce ar fi mai bine să faceți în această situație. Sau poate se va implica chiar dumnealui în această problemă, având documentele pe baza cărora s-a făcut antecontractul!